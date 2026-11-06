Wiener Aktienmarkt nach Nasdaq-Kurssturz leicht im Minus erwartet

Die Wiener Börsen dürfte nach dem dramatischen Kurseinbruch der US-Technologieaktien am Freitag mit moderaten Verlusten in den Handel starten. Einer Bankenindikation zeigt für den ATX rund 30 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,4 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa dürften die Abgaben trotz der tiefroten US-Vorgaben überschaubar bleiben.

Der Euro-Stoxx-50 wird mit einem Minus von 0,7 Prozent erwartet. Der deutsche DAX, der am Donnerstag noch ein Rekordhoch verbucht hatte, wird mit einem Abschlag von rund einem Prozent indiziert.

In New York hatte der Technologie-Auswahlindex Nasdaq-100 am Donnerstag den stärksten Tagesverlust seit dem Corona-Crash im März 2020 verzeichnet. Letztlich verlor er 6,4 Prozent. Für den Halbleiterindex SOX ging es sogar um mehr als 12 Prozent abwärts. Auch für den marktbreiten S&P-500 und den US-Leitindex Dow Jones war es ein schwacher Tag.

Unternehmensnachrichten gab es in der Früh von der Raiffeisen Bank International (RBI). Der Bankkonzern hält nach dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot 96,79 Prozent aller Addiko-Aktien. Dies teilte das Finanzinstitut in der Nacht auf Freitag mit.

Wichtige Impulse könnte am Nachmittag die Veröffentlichung des monatlichen US-Arbeitsmarktberichts bringen. "Die Vorgaben dafür sind freundlich, wenn auch nicht überbordend gut", schreiben die Analysten der Helaba in ihrem Tagesausblick. Von dem Bericht werden auch Hinweise auf den künftigen Zinskurs der US-Notenbank Fed erhofft.

Am Donnerstag hatte die Wiener Börse leicht im Minus geschlossen. Der ATX fiel um 0,11 Prozent auf 6.511,40 Punkte, nachdem der heimische Leitindex im Verlauf noch fast zwei Prozent zugelegt hatte. Auch andere Börsen gaben ihre Anfangsgewinne ab, nachdem die US-Börsen zu Handelsbeginn stark nachgegeben hatten. Der Ausverkauf der Aktien mit KI-Fantasie traf auch Wien, die Titel des Leiterplattenherstellers AT&S rasselten am Donnerstag um gut 15 Prozent nach unten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Verbund +8,57% 75,35 Euro Lenzing +7,14% 12,30 Euro Wienerberger +2,07% 17,77 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AT&S -15,62% 110,20 Euro Frequentis -4,80% 59,50 Euro Mayr-Melnhof -2,36% 66,10 Euro

mik/ger

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