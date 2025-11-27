Wiener Aktienmarkt nach Rekordhoch etwas schwächer erwartet

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0065 vom 27.11.2025 muss es fünften und sechsten Absatz richtig heißen: Am Mittwoch (NICHT: Am Donnerstag) ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag nach dem Rekordhoch vom Vortag etwas schwächer in den Handel starten. Eine Bankenindikationen taxierte den ATX rund 30 Minuten vor Sitzungsbeginn mit einem Minus von 0,5 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa wird zum Handelsstart kaum Bewegung erwartet.

Zu den Aktien im Fokus könnten nach Unternehmensnachrichten CA Immo und UBM zählen. Beide Unternehmen hatten im Rahmen ihrer Quartalspräsentation die Rückkehr in die Gewinnzone bei den Neunmonatszahlen gemeldet. Die Zahlen von CA Immo und UBM lagen nach Einschätzung der Erste-Analysten im Rahmen der Erwartungen, sie erwarten eine neutrale Börsenreaktion.

Auch neue Analysen lagen in der Früh vor. Die Erste Group hat ihre Empfehlung für die Wienerberger-Aktie auf "buy" angehoben und das Kursziel auf 36,6 Euro erhöht. Die gemeldeten Quartalszahlen des Ziegel-Konzerns lagen zwar unter den Erwartungen, das aktuelle Kursniveau antizipiere aber einen übertriebenen Pessimismus, schreiben die Erste-Analysten.

Auch für die FACC haben die Experten ihr Kursziel erhöht, die Empfehlung "buy" wurde hier bestätigt.

Am Mittwoch hatte der ATX um 1,06 Prozent höher bei 5.000,70 Punkten geschlossen und damit den bisher höchsten Schluss-Stand von 4.981,87 Punkten vom 9. Juli 2017 übertroffen. Der damals am selben Tag markierte Rekord im Handelsverlauf von 5.010 Punkten wurde noch nicht erreicht.

Stark gesucht waren am Mittwoch die Aktien von AT&S und legten angetrieben von einer international guten Nachfrage in Tech-Werten 9,9 Prozent zu. voestalpine-Aktien stiegen nach einer Kurszielerhöhung durch die Deutsche Bank 2,5 Prozent. Frequentis fanden sich mit plus 2,6 Prozent unter den weiteren Tagesgewinnern. Schwach zeigten sich unter den Schwergewichten Wienerberger mit einem Minus von 3,1 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

AT&S +9,91% 31,05 Euro Frequentis +2,57% 63,80 Euro voestalpine +2,50% 37,68 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Rosenbauer -3,28% 44,30 Euro Wienerberger -3,09% 29,52 Euro Kapsch TrafficCom -2,61% 5,98 Euro

mik/ste

ISIN AT0000999982