Wiener Aktienmarkt vor US-Zinsentscheidung deutlich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch, dem Tag der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, mit einem kräftigen Plus in die Sitzung starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX signalisierte rund 30 Minuten vor Handelsstart einen deutlichen Anstieg von 2,30 Prozent. Schub kommt einerseits von den starken US-Börsen, die am Vortag - gestützt von merklich gefallenen Ölpreisen- klar angezogen hatten. Zudem hatten die asiatischen Handelsplätze am Mittwoch stark performt.

Der Krieg in der Ukraine schwebt aber weiterhin wie ein Damoklesschwerte über den Märkten. "Hoffnungen auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine haben sich bisher nicht bewahrheitet. Insofern rechtfertigt die Nachrichtenlage keinen dauerhaften Anstieg der Aktienkurse und so sollte das Potenzial nach oben begrenzt sein - auch vor dem Hintergrund des heute beginnenden Zinserhöhungszyklus in den USA", schreibt die Helaba.

Die US-Notenbank Fed entscheidet heute nach Börsenschluss in Europa über die erste Erhöhung des Leitzinses seit Beginn der Coronavirus-Pandemie. Der Leitzins liegt derzeit noch in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent. Experten rechnen wegen der anhaltend hohen Inflationsrate nun mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte.

In Wien dürften die Titel der OMV im Fokus stehen. Der Konzern will die Öl- und Gasförderung langfristig ganz einstellen und künftig vor allem im Chemiebereich wachsen. Als konkretes Zwischenziel soll die Öl- und Gasproduktion bis 2030 um ein Fünftel reduziert werden - trotzdem soll der Gewinn stabil bleiben, und den Aktionären wird eine wachsende Dividende in Aussicht gestellt. Das sind wesentliche Eckpunkte der OMV-Strategie 2030, die am Mittwoch präsentiert wird.

Am Dienstag hatte der Wiener Markt etwas tiefer geschlossen, der ATX verlor 0,63 Prozent auf 3.207,43 Punkte. Einen großen Teil der Verlaufsverluste konnte der Leitindex angetrieben von der guten Marktstimmung an der Wall Street aber wettmachen, zwischenzeitlich war er sogar im Plus gelegen.

Mayr-Melnhof gingen nach der Vorlage von Ergebnisse für 2021 prozentuell unverändert aus der Sitzung. Dank starker Nachfrage nach Kartonverpackungen und Papieren hat der Konzern 2021 mehr Gewinn gemacht. Bei den Titeln der OMV ging es um 0,7 Prozent auf 43,09 Euro nach unten. Die Berenberg Bank hatte das Kursziel für die Titel von 65 auf 54 Euro gesenkt und gleichzeitig die Kaufempfehlung "Buy" bestätigt.

Bei den Aktien der Strabag ging es um über ein Prozent nach oben. Die Familien-Privatstiftung rund um Ex-CEO Hans Peter Haselsteiner tritt aus dem Syndikatsvertrag des Unternehmens aus. Haselsteiner habe seinen Vertrag mit der russischen Rasperia Trading, die dem Oligarchen Oleg Deripaska zuzuordnen ist, sowie mit der UNIQA- und der Raiffeisen-Gruppe gekündigt, wie der Konzern bekannt gab. Zuvor waren laut Angaben alle Bemühungen den russischen Anteil an sich zu ziehen gescheitert.

Marinomed +1,49% 82,00 Euro Kapsch TrafficCom +1,48% 12,38 Euro BAWAG +1,45% 47,58 Euro

Zumtobel -5,83% 7,11 Euro Schoeller-Bleckmann -3,94% 47,55 Euro CA Immo -3,24% 26,90 Euro

