Wiener Aktienmarkt vorbörslich befestigt erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel starten und damit die Vortageserholung fortsetzen, nachdem es zum Wochenstart europaweit noch massive Kursverluste gegeben hat. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine Dreiviertelstunde vor Handelseröffnung um 0,51 Prozent höher. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten einen klar positiven Handelsauftakt an.

International steht die am Abend anstehende Bekanntgabe der Zinsentscheidung der US-Notenbank und die folgende Pressekonferenz von Fed-Chef Powell im Mittelpunkt des Interesses, schreiben die Helaba-Analysten. Die Fed stehe nach Einschätzung der Experten unter Druck, angesichts der hohen Inflationsrate schneller und kräftiger zu agieren als das bisher avisiert wurde, zumal die Arbeitslosenquote stark gesunken ist. Ob die Notenbanker allerdings heute bereits eine Vorfestlegung eines Zinsschrittes nach oben für den Märztermin beschließen, ist keine ausgemachte Sache, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt lag noch eine recht magere Meldungslage vor. Von Analystenseite meldeten sich die Experten von der Berenberg Bank und stuften die Titel des Flughafen Wien von "Buy" auf "Hold" ab. Das Kursziel für die Aktie des größten heimischen Airports wurde gleichzeitig von 36 auf 32 Euro nach unten revidiert. Am Dienstag hatte die Flughafen-Aktie mit plus 2,2 Prozent bei 28,50 Euro geschlossen.

Die Wiener Börse hatte am Dienstag Kursgewinne verbucht. Der heimische Leitindex ATX stieg um 1,07 Prozent und schloss bei 3.742,75 Einheiten. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich mit positiven Vorzeichen und damit etwas erholt von dem Kurseinbruch zu Wochenbeginn.

Gut gesucht zeigten sich Finanzwerte. So zogen BAWAG um 4,13 Prozent an. Raiffeisen konnten sich um 3,81 Prozent erholen und Erste Group gewannen 2,52 Prozent an Wert. Bei den Versicherern stiegen Vienna Insurance Group um 2,63 Prozent und UNIQA legten um 2,44 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

FACC +6,25% 7,65 Euro BAWAG +4,13% 51,90 Euro Raiffeisen Bank International +3,81% 23,98 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Frequentis -9,23% 24,60 Euro Rosenbauer -3,52% 43,90 Euro Kapsch TrafficCom -1,96% 14,04 Euro

