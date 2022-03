Wiener Aktienmarkt vorbörslich befestigt erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag zu Handelsbeginn nach dem jüngsten Abwärtsschub wieder etwas Boden gutmachen. Eine knappe Stunde vor Sitzungsbeginn signalisierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX ein Plus von 0,7 Prozent. An den drei Vortagen war der ATX mit dem Krieg in der Ukraine in Summe um mehr als elf Prozent eingeknickt.

Positive Vorgaben lieferte nun die Wall Street am Vorabend. Zudem gibt es noch immer Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Russland-Ukraine-Konflikt. US-Außenminister Antony Blinken hält diplomatische Verhandlungen im Ukraine-Krieg im Fall einer Deeskalation der russischen Seite weiter für möglich.

Am heimischen Markt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch recht mager. Von Analystenseite meldete sich die Deutsche Bank zur Aktie der Erste Group. Die Experten revidierten ihr Kursziel um sechs Prozent von 50 auf 47 Euro nach unten und gleichzeitig wurde die Kaufempfehlung "Buy" bestätigt.

Zudem wurde am Vorabend eine neue Indexzusammensetzung publik. Ab 21. März wird die BAWAG zu den fünf Top-Werten (ATX FIVE) an der Wiener Börse zählen. Sie verdrängt dabei den Ziegelkonzern Wienerberger. Auslöser dafür war die breitere Streuung der BAWAG-Aktien nachdem der US-Investor GoldenTree seinen Anteil weiter reduziert hat.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel schwächer, aber klar über dem Tagestief beendet. Der ATX büßte 0,81 Prozent auf 3.123,41 Einheiten ein, nachdem er im Frühhandel ein sattes Minus von fast drei Prozent aufgewiesen hatte. Marktbeobachter verwiesen auf einen Stabilisierungsansatz am heimischen Aktienmarkt nach der jüngsten Talfahrt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Schoeller-Bleckmann +5,71% 38,85 Euro voestalpine +4,36% 30,14 Euro Do&Co +2,70% 83,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

EVN -4,42% 21,60 Euro Erste Group -4,19% 27,46 Euro Vienna Insurance Group -3,55% 21,75 Euro

