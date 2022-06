Wiener Aktienmarkt vorbörslich befestigt erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch nach den Vortagesverlusten befestigt in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte etwa ein Dreiviertelstunde vor Handelsauftakt ein Plus von 0,49 Prozent. Auch das europäische Marktumfeld wird mit Zuwächsen erwartet.

Die Meldungslage zum heimischen Aktienmarkt gestaltet sich noch recht dünn. Das Immobilienunternehmen CPI Property des tschechischen Milliardärs Radovan Vitek hält nun 76,87 Prozent an der Immofinanz, geht aus einer Pflichtmitteilung am Dienstagabend hervor. CPI will auch die Mehrheit bei der s Immo übernehmen.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und bekräftigte ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Strabag-Aktie. Zudem wurde das Kursziel für die Titel des Baukonzerns von 46,2 auf 49,5 Euro nach oben revidiert. Am Vortag hatten die Strabag-Papiere bei 41,15 Euro geschlossen.

Die Wiener Börse war am Dienstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX schloss um 1,05 Prozent tiefer bei 3.326,46 Punkten. Inflationszahlen sowie die stark gestiegenen Ölpreise dürften die Marktstimmung getrübt haben.

Die schwergewichteten Banktitel sanken deutlich. BAWAG verloren 2,6 Prozent, Erste Group zwei Prozent. Mit voestalpine gab ein weiteres Indexschwergewicht um satte 3,6 Prozent nach. Gefragt waren dahingegen Papiere von Versorgern. EVN stiegen um 3,1 Prozent, Verbund-Titel verteuerten sich um drei Prozent.

