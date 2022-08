Wiener Aktienmarkt vorbörslich befestigt erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit befestigter Tendenz den Handel aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsbeginn mit einem Zuwachs von 0,36 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisierten einen freundlichen Handelsauftakt. Am Vorabend hatte die Wall Street starke Vorgaben geliefert. Besser als erwartet ausgefallene Wirtschaftsdaten beflügelten die US-Börsen.

Die Finanzmärkte sind aber in einer nervösen Grundstimmung, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Neben den Konjunktursorgen und der Angst vor hoher Inflation gibt es schwer kalkulierbare geopolitische Risiken wie jüngst die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene voestalpine mit vorgelegten Geschäftszahlen ins Blickfeld der Akteure. Der Stahlkonzern hat den Quartalsgewinn auf 615 Mio. Euro, nach 259 Mio. im Vorjahreszeitraum, mehr als verdoppelt. Laut Analysten von der Erste Group wurden die wichtigsten vorläufigen und starken Ergebnisse damit bestätigt.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Zuwächsen geschlossen. Der ATX konnte um 0,31 Prozent auf 3.005,43 Punkte zulegen. Positiv werteten Marktbeobachter eine erfreuliche Stimmung an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street, nachdem überraschend gut ausgefallene US-Konjunkturdaten die Sorgen wegen den Spannungen zwischen den USA und China wegen dem Thema Taiwan etwas zurückdrängen konnten.

Nach oben gezogen wurden der heimische Leitindex vor allem von den Zuwächsen der schwergewichteten Banken Erste Group und BAWAG. BAWAG gewannen 1,4 Prozent und Erste Group verteuerten sich um 1,5 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Warimpex +4,01% 0,83 Euro AT&S +3,83% 47,40 Euro Marinomed +3,28% 63,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Palfinger -3,29% 25,00 Euro Verbund -3,15% 104,40 Euro UBM Development -2,10% 32,60 Euro

ste/ger

ISIN AT0000999982