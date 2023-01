Wiener Aktienmarkt vorbörslich befestigt erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag befestigt in den Handel starten. Eine Indikation auf den ATX zeigte den Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt mit einem Zuwachs von 0,65 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisierten einen positiven Handelsauftakt.

Unterstützung nach Europa lieferten die US-Börsen. An der Wall Street wurden am Vorabend die sehr deutlichen Verlaufsverluste bis zum Sitzungsende weitgehend egalisiert und der Dow Jones konnte sogar leicht ins Plus wenden. Auf fundamentaler Ebene stehen heute mit den US-Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter und der ersten Schätzung des Q4-Wachstums in den USA wichtige Zahlen auf dem Programm, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr mager. Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch kaum verändert beendet. Nachdem der ATX im Verlauf noch klar tiefer notiert hatte, ging es in den letzten Handelsminuten wieder deutlich nach oben. Der österreichische Leitindex schloss bei 3.331,09 Punkten - knappe 0,06 Prozent im Plus.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Warimpex +5,88% 0,72 Euro UBM Development +3,93% 29,10 Euro RHI MAGNESITA N.V. +1,67% 30,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

s Immo -5,73% 12,84 Euro Lenzing -3,79% 63,50 Euro Semperit -2,78% 22,70 Euro

