Wiener Aktienmarkt vorbörslich befestigt erwartet

Der Wiener Aktienmarkt wird am Donnerstag vorbörslich mit einem befestigten Handelsstart erwartet. Eine Indikation auf den Leitindex ATX deutete gegen 8.15 Uhr ein Plus von 0,46 Prozent an. Auch die europäischen Leitbörsen werden zum Auftakt mit Zuwächsen erwartet.

Heute stehen die Notenbanksitzungen in Großbritannien und der Eurozone im Mittelpunkt des Interesses, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. In beiden Fällen dürfte es zu Zinserhöhungen von jeweils 50 Basispunkten kommen. Die US-Notenbank hat das Tempo der Zinserhöhungen am Vorabend bereits erwartungsgemäß gedrosselt und das Leitzinsband um 25 Basispunkte auf 4,50 - 4,75 Prozent angehoben, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene OMV und AT&S mit vorgelegten Zahlen ins Blickfeld der Akteure. Die teilstaatliche OMV hat 2022 ausgezeichnet verdient: Das operative Konzernergebnis wurde auf 12,246 Mrd. Euro mehr als verdoppelt, der Nettogewinn fiel mit 5,175 Mrd. Euro um 85 Prozent höher aus als im Vorjahr. Die Konzernerlöse stiegen vor allem wegen der höheren Marktpreise um 75 Prozent auf 62,3 Mrd. Euro.

Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2022/23 einen deutlich höheren Gewinn eingefahren. Das Konzernergebnis stieg von 62 Mio. auf 221 Mio. Euro, während sich der Umsatz von rund 1,15 Mrd. auf 1,49 Mrd. erhöhte. Einbußen gab es jedoch im dritten Quartal. "Nach der guten Entwicklung im ersten Halbjahr hat sich das Marktumfeld im dritten Quartal deutlich eingetrübt", formulierte CEO Andreas Gerstenmayer.

Von Analystenseite meldete sich zudem die Deutsche Bank und revidierte ihr Kursziel für die Palfinger-Aktie von 38 auf 40 Euro. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Papiere des Kranherstellers wurde gleichzeitig bestätigt.

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch Verluste verbucht. Nach einem positiven Start und Verlauf rutschten die Kurse am späteren Nachmittag ab. Der Leitindex ATX verlor 0,16 Prozent und schloss bei 3.378,29 Punkten.

In Wien stachen die Aktien von AT&S hervor - sie rutschten um 7,8 Prozent ab, nachdem der Leiterplattenhersteller die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2022/23 runtergeschraubt hatte. Der Konzern geht nun nicht mehr von einem Umsatz von rund 2,1 Mrd. Euro aus, sondern nur noch von rund 1,8 Mrd. Euro. Grund sei die schwache Nachfrage, insbesondere bei IC-Substraten.

Die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) gaben um 2,6 Prozent nach. Das Geldhaus hat im Geschäftsjahr 2022 den Gewinn deutlich gesteigert - auf 3,6 Mrd. Euro, nach rund 1,4 Mrd. Euro im Jahr davor. Operativ verzeichnete die Bank sowohl mit als auch ohne Russland-Geschäft deutliche Zugewinne. Der Ausblick auf 2023 bliebe aber unter ihren Erwartungen zurück, schrieben die Experten der Erste Group.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Porr +4,24% 13,78 Euro Lenzing +3,54% 67,20 Euro UBM Development +2,68% 30,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

AT&S -7,79% 29,00 Euro Marinomed -4,21% 50,00 Euro PIERER MOBILITY AG -3,83% 77,90 Euro

