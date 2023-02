Wiener Aktienmarkt vorbörslich befestigt erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag den Handel befestigt aufnehmen. Rund ein Stunde vor dem Auftakt notierte eine Bankenindikation auf den österreichischen Leitindex ATX mit einem Plus von 0,49 Prozent. Auch das europäische Marktumfeld wird mit Aufschlägen erwartet.

Obwohl die Zinserhöhungserwartungen beiderseits des Atlantiks präsent sind zeigen sich die Aktieninvestoren wenig davon beeindruckt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Akteure richten international weiterhin den Blick auf die eingehenden Konjunkturdaten. Heute könnte dabei laut Helaba-Experten die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA einen entscheidenden Einfluss auf das Marktgeschehen haben.

Am heimischen Aktienmarkt rückte mit einer Zahlenvorlage der AMAG-Konzern in den Fokus. Der oberösterreichische Aluminium-Konzern hat im Geschäftsjahr 2022 neue Höchstwerte bei Umsatz und Ergebniskennzahlen erzielt. Die Umsatzerlöse stiegen um 37 Prozent auf 1,727 Mrd. Euro. Das Ergebnis nach Ertragsteuern lag mit 109,3 Mio. Euro (plus 69 Prozent) erstmals im dreistelligen Bereich.

Der Wiener Aktienmarkt beendete am Mittwoch seinen Schlingerkurs um den Vortageswert mit leichten Zuwächsen. Der Leitindex ATX legte um 0,28 Prozent auf 3.467,97 Zähler zu.

Die Aktien der Telekom-Austria gewannen nach Zahlenvorlage um klare 3,1 Prozent. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 ein Nettoergebnis von 635 Mio. Euro erzielt. Das entspricht einem Plus von 39,5 Prozent.

Gestützt wurde der Leitindex auch von den im ATX schwergewichteten Banken. BAWAG und Erste Group gewannen jeweils 0,6 Prozent. Die Aktien der Raiffeisen Bank International verteuerten sich gar um 1,6 Prozent.

ISIN AT0000999982