Wiener Aktienmarkt vorbörslich befestigt erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zum Auftakt Zuwächse aufweise. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex sah den ATX rund 40 Minuten vor Handelsstart 0,73 Prozent höher. Auch an den europäischen Leitbörsen werden klare Aufschläge erwartet. Positive Vorgaben kamen aus Übersee von der Wall Street. Zudem sorgt der US-Tech-Riese Nvidia vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole in den USA mit überraschend starken Zahlen für gute Stimmung.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen CA Immo, EVN und UNIQA ins Blickfeld der Akteure. Zudem kündigten Raiffeisen (RBI) und UNIQA den Verkauf ihrer russischen Versicherungstochter Raiffeisen Life an. Die Immobilienfirma CA Immo hat im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zur Vorjahresperiode Ergebniseinbrüche verzeichnet. Das Konzernergebnis schmolz von 220,1 auf 13,5 Mio. Euro zusammen.

Der UNIQA-Versicherungskonzern hat im ersten Halbjahr 2023 mehr Einnahmen erzielt und seinen Vorsteuergewinn ausgebaut. Die verrechneten Prämien wuchsen gegenüber der Vergleichsperiode um 7,9 Prozent auf 3,7 Mrd. Euro, das Ergebnis vor Steuern kletterte von 91,4 Mio. Euro auf 215,9 Mio. Euro.

Der niederösterreichische Energieversorger EVN konnte nach drei Quartalen den Konzerngewinn um 83,5 Prozent auf 419,1 Mio. Euro steigern.

Am Mittwoch hat die Börse den Handel mit deutlichen Verlusten beendet. Nach einem positiven Start drehten die Indizes ins Minus, nachdem Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Eurozone auf eine weitere Abschwächung der Konjunktur schließen ließen. Der heimische Leitindex ATX büßte 1,27 Prozent ein auf 3.098,59 Zähler.

Mit Blick auf die Einzelwerte gab es kaum neue Nachrichten. Nachdem Zumtobel am Dienstagabend seine Umsatzprognose gesenkt hat und nun von einem Rückgang im "einstelligen mittleren Prozentbereich" ausgeht, gaben die Papiere am Mittwoch 2,5 Prozent nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Pierer Mobility +1,57% 77,60 Euro Rosenbauer +1,35% 30,10 Euro Telekom Austria +0,73% 6,88 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Kapsch TrafficCom -3,37% 10,05 Euro RHI Magnesita -2,99% 32,50 Euro AMAG -2,54% 30,70 Euro

