Wiener Aktienmarkt vorbörslich befestigt erwartet
Negative Vorgaben hatte die Wall Street am Mittwochabend geliefert, im Späthandel hatten die US-Börsen die Kursverluste aber etwas eingegrenzt. Auf fundamentaler Ebene stehen laut Helaba-Experten heute die zur Veröffentlichung anstehenden, regionalen US-Industriebarometer und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der weltgrößten Volkswirtschaft im Fokus.
Am heimischen Aktienmarkt rückte die OMV mit ihrem präsentierten Quartalszwischenbericht ins Blickfeld der Akteure. Der Energiekonzern hat im vierten Quartal 2025 seine Öl- und Gasproduktion weiter gedrosselt: Die Förderung sank laut Trading Update im Schnitt auf 300.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, nach 304.000 Barrel im Vorquartal. Für das Schlussquartal erwartet der Konzern zudem nicht zahlungswirksame Wertminderungen und Wertanpassungen von insgesamt rund 0,7 Mrd. Euro vor Steuern. Die Quartalszahlen werden am 4. Februar veröffentlicht.
Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch mit befestigter Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX legte 0,39 Prozent auf 5.431,40 Punkte zu. Unterstützung für den ATX kam von den Schwergewichten Andritz und Wienerberger mit Zuwächsen von 2,5 bzw. 3,2 Prozent. Bei den schwergewichteten Banken überwogen ebenfalls die positiven Vorzeichen. Raiffeisen Bank International gewannen 1,1 Prozent. BAWAG verteuerten sich um 0,8 Prozent. Bei der Erste Group ging es hingegen um knappe 0,7 Prozent nach unten.
Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:
Polytec +4,46% 3,75 Euro Wienerberger +3,19% 29,72 Euro Mayr-Melnhof +2,61% 94,20 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:
Frequentis -3,22% 78,20 Euro UBM Development -1,83% 21,50 Euro CA Immo -1,78% 24,32 Euro
ISIN AT0000999982
