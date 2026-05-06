Wiener Aktienmarkt vorbörslich befestigt erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Mittwoch mit einer befestigten Tendenz erwartet. Bankenindikation taxierten den Leitindex ATX rund 45 Minuten vor Handelsstart mit einem Plus von 0,59 Prozent. Auch die wichtigsten europäischen Börsen werden zum Sitzungsbeginn klar im Plus gesehen.

Vorsichtige Entspannungssignale im Iran-Krieg könnten international die Aktienkurse hochtreiben. US-Präsident Donald Trump setzt im Konflikt mit dem Iran auf Deeskalation, um einen diplomatischen Durchbruch zu erzielen. Wichtigstes Thema sind laut Helaba-Analysten vor allem die Seeblockaden im Persischen Golf. Laut Trump gebe es große Fortschritte bei den Verhandlungen und so will er die Begleitung von Schiffen in der Straße von Hormuz kurzzeitig aussetzen.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene FACC mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld. Zudem werden die Aktien von SBO und Mayr-Melnhof zur Wochenmitte ex Dividende gehandelt.

Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC hat im ersten Quartal 2026 eine Steigerung von Ergebnis und Umsatz erzielt. Das operative Ergebnis (EBIT) wurde mit 9,7 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Der Umsatz legte um 11,8 Prozent auf 258,2 Mio. Euro zu.

Die Wiener Börse hat den Dienstag mit Zuwächsen abgeschlossen. Der Leitindex ATX gewann 1,11 Prozent auf 5.800,23 Punkte. Damit bewegte man sich im Fahrwasser der Europabörsen, wo es lediglich in London Abschläge gab. Wenig überraschend hält weiter die Lage am Persischen Golf die Märkte in Atem.

Der Waffenstillstand ist brüchig angesichts der Muskelspiele der beiden Kontrahenten USA und Iran. Doch sie hält, wie US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bei einer Pressekonferenz erklärte: "Die Waffenruhe ist nicht beendet."

In Österreich rückt die Raiffeisen Bank International (RBI) mit Zahlen in den Fokus. Demnach hat die RBI im ersten Quartal des Jahres einen Gewinn von 209 Millionen Euro gemacht, nach 260 Mio. in der Vergleichsperiode 2025. RBI-Titel verloren 4,05 Prozent. Damit waren sie Schlusslicht im ATX-Prime-Segment.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

RHI Magnesita +7,05% 31,90 Euro voestalpine +4,94% 44,20 Euro Strabag +3,60% 92,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Raiffeisen Bank International -4,05% 43,12 Euro Post -2,20% 31,05 Euro Agrana -2,08% 11,75 Euro

ste/moe

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