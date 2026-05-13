Wiener Aktienmarkt vorbörslich befestigt erwartet

Die Wiener Börse wird am Mittwoch zur Eröffnung mit einer befestigten Tendenz erwartet. Eine Bankenindikaktion taxierte den Leitindex ATX rund 40 Minuten vor dem Handelsstart 0,49 Prozent im Plus. Auch der Sitzungsauftakt an den europäischen Leitbörsen wird mit Zuwächsen erwartet.

Marktbeobachter verwiesen auf eine mögliche Erholungsbewegung an den Aktienmärkten nach dem jüngsten Abwärtsschub. Nachlassende Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Nahost Konflikts haben die Ölpreise erneut ansteigen lassen und die Stimmung der Anleger zuletzt getrübt.

Der Iran-Konflikt ist ungelöst und die Lage in der Straße von Hormuz undurchsichtig, schreiben die Helaba-Analysten. Noch hält der Waffenstillstand, die Rhetorik der Konfliktparteien verschärft sich aber. In diesem Zusammenhang sei auf den anstehenden Besuch von US Präsident Trump in China verwiesen. Die USA fordern China dazu auf, eine größere Rolle bei den Friedensverhandlungen zu spielen, hieß es weiter von den Experten.

Am heimische Markt nahm auf Unternehmensebene die Berichtssaison merklich an Fahrt auf. Zahlen legten Addiko Bank, Bajaj Mobility, Polytec, Semperit, Wienerberger und der Verbund vor.

Die auf das Geschäft in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Addiko Bank hat im ersten Quartal 2026 weniger Gewinn gemacht. Sondereffekte belasteten das operative Ergebnis, beim Neugeschäft gab es dagegen ein Wachstum von 6,1 Prozent. Um das Institut herrscht derzeit ein Bieterwettbewerb, sowohl die Raiffeisen Bank International (RBI) als auch die slowenische Nova Ljubljanska banka (NLB) haben im April Angebote gelegt.

Der Motorradhersteller Bajaj Mobility, früher Pierer Mobility, hat im ersten Quartal deutlich mehr Umsatz gemacht und den Verlust klar eingegrenzt. Unterm Strich stand ein Minus von 35,1 Mio. Euro, nach einem Verlust von 108,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte indessen um 70,2 Prozent auf 331,3 Mio. Euro zu, wie die KTM-Mutter mitteilte.

Der oberösterreichische Autozulieferer Polytec hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026 bei einem deutlich geringeren Umsatz ein höheres Ergebnis erzielt. Das Ergebnis nach Steuern kletterte auf 2,5 Mio. Euro, nach 1,0 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Grund für den Umsatzrückgang um 20,8 Prozent auf 143,7 Mio. Euro war vor allem der Verkauf des operativen Geschäfts im Vereinigten Königreich Ende 2025.

Der in Wien ansässige Gummi- und Kautschukkonzern Semperit hat im ersten Quartal 2026 wieder deutlich in die Gewinnzone zurückgefunden. Nach einem Verlust drehte das Ergebnis nach Steuern mit 8,9 Mio. Euro ins Plus. Auch beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (EBITDA) verzeichnete das Traditionsunternehmen in den ersten drei Monaten des Jahres kräftige Zuwächse.

Der Baustoffriese Wienerberger hat heuer im ersten Quartal 30 Mio. Euro Verlust eingefahren, wie der weltgrößte Ziegelhersteller bekannt gab. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres war noch ein Gewinn nach Steuern von 5 Mio. Euro erzielt worden. Der Umsatz sank um 7 Prozent auf knapp über 1 Mrd. Euro.

Beim heimischen Energieversorger Verbund ist der Gewinn im Auftaktquartal 2026 um 32 Prozent auf 269,8 Mio. Euro gesunken.

Die Situation zwischen den USA und dem Iran trübt sich zusehends ein und das belastete die Laune an den europäischen Börsen. Die Wiener Börse ging daher, wie auch die wichtigsten europäischen Pendants, am Dienstag mit Verlusten aus dem Tag. Der Leitindex ATX gab 1,47 Prozent auf 5.848,98 Punkte ab.

In Österreich rückte die Agrana mit den Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/26 in den Mittelpunkt. Der Agrarkonzern ist demnach in die Verlustzone gerutscht und die Aktie büßte zum Sitzungsende 4,1 Prozent ein.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

AMAG +1,81% 28,20 Euro FACC +1,18% 13,70 Euro Rosenbauer +1,02% 59,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Frequentis -15,86% 69,50 Euro AT&S -5,35% 97,30 Euro Agrana -4,10% 11,70 Euro

ste/moe

ISIN AT0000999982