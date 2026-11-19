Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Donnerstag nach dem jüngsten Abwärtsschub mit einer befestigten Tendenz erwartet. Eine Bankenindikation taxierte den Leitindex ATX rund 30 Minuten vor Sitzungsauftakt um 0,59 Prozent höher. Zuvor hatte der ATX fünf Verlusttage in Folge absolviert. Auch die europäischen Leitbörsen sollten zum Start Kurszuwächse aufweisen.

Positive Nachrichten kamen international aus dem Technologiebereich. Der KI-Firma Anthropic ist ein Rekord-Börsengang gelungen. Der Hauptteil der Aktienplatzierung brachte 81,3 Milliarden Dollar ein und lag damit über dem vergleichbaren Erlös von 75 Milliarden Dollar beim Börsengang von Elon Musks Firma SpaceX. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI startet damit am Donnerstag mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an der Börse.

Am heimischen Aktienmarkt rückte mit einer Zahlenvorlage die Porr ins Blickfeld der Akteure. Der Baukonzern hat heuer in den ersten drei Quartalen kräftig zugelegt. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 86,2 Mio. Euro - das waren um 23,1 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Umsatz erhöhte sich um 4,1 Prozent auf 4,8 Mrd. Euro.

Auch der Flughafen Wien legte 9-Monatszahlen für 2026 vor.

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch erneut klar im Minusbereich aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX gab 1,95 Prozent auf 6.394,72 Punkte ab und absolvierte damit bereits seinen 5. Verlusttag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte wieder Kursrückgänge zu sehen. Die Stimmung am europäischen Aktienmarkt ist getrübt, schrieben die Helaba-Analysten.

Bei den schwergewichteten Banken ging es einheitlich deutlich abwärts. BAWAG, Erste Group und Raiffeisen Bank International verbilligten sich zwischen 2,4 und 3,3 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Kapsch TrafficCom +4,18% 3,49 Euro FACC +3,91% 14,36 Euro Frequentis +3,21% 67,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Rosenbauer -3,37% 51,60 Euro BAWAG -3,27% 162,60 Euro Erste Group -3,04% 111,50 Euro

ste/ger

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