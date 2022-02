Wiener Aktienmarkt vorbörslich behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit behaupteter Tendenz in den Handel starten. Eine ATX-Bankenindikation notierte eine knappe Stunde vor Sitzungsbeginn marginale 0,01 Prozent höher.

Auch das europäische Börsenumfeld wird nach dem freundlichen Wochenstart nur wenig verändert erwartet. Die Vorgaben der Übersee-Börsen fielen uneinheitlich aus. Für Zurückhaltung unter den Investoren könnten die weiter steigenden Renditen an den Kapitalmärkten sorgen, hieß es von einem Marktbeobachter.

Der Datenkalender hat nur wenige Einträge zu bieten. Daher wird die Rede von EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau wohl mit Aufmerksamkeit verfolgt werden, kommentierten die Helaba-Experten.

Auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Am Abend nach Handelsschluss legt die Telekom Austria ihre Schlussquartalszahlen vor. Analysten erwarten einen kräftigen Gewinnanstieg, sowie ein Umsatzplus und Zuwächse bei den Ergebniskennzahlen.

Am Montag hatte der ATX um 0,62 Prozent höher bei 3.917,66 Punkten geschlossen. Konjunkturseitig waren Industriedaten aus Deutschland und Stimmungsdaten zur Wirtschaft in der Eurozone gemischt ausgefallen. Daneben spielten weiterhin Belastungsfaktoren wie unter anderem der Ukraine-Konflikt und der steigende Zinsdruck eine wichtige Rolle. Sie dürften diesmal allerdings nicht den Ton angegeben haben.

Die am Nachmittag in die Gewinnzone geschwenkten Bankentitel brachten dem ATX Rückenwind. Erste Group gingen mit plus 1,1 Prozent aus dem Handel und Raiffeisen Bank International mit plus 1,4 Prozent. BAWAG steigerten sich um 0,9 Prozent.

OMV schlossen mit plus 0,3 Prozent bei rund 55 Euro. Eine positive Studie der Berenberg zu den Aktien des heimischen Öl- und Gaskonzerns stand im Fokus. Die Experten hatte das Kursziel unverändert bei 65 Euro belassen. Die Empfehlung lautete weiter "Buy".

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

FACC +5,29% 9,15 Euro Zumtobel +2,72% 8,32 Euro Schoeller-Bleckmann +2,17% 40,05 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

AMAG -1,90% 41,20 Euro Strabag -1,28% 38,50 Euro Post -1,07% 37,15 Euro

