Wiener Aktienmarkt vorbörslich behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch behauptet in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 15 Minuten vor dem Auftakt einen unveränderten Start.

An anderen Börsen werden zum Start leichte Gewinne erinnern. Auf die Fortsetzung der US-Zinswende und Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell hatte am Vortag die Wall Street bereits positiv reagiert. Impulse dürfte nun am Donnerstag auch die US-Berichtssaison bringen.

Am Mittwoch hatte der ATX um 1,14 Prozent höher bei 2.995,95 Punkten geschlossen. In Wien zogen vor allem die schwergewichteten Bankentitel den ATX in die Höhe. Die Aussicht auf steigende Zinsen dies und jenseits des Atlantiks könnte hier unterstützt haben. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein starkes Plus von 5,5 Prozent verbuchen. Erste Group verteuerten sich um 1,8 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Verbund +2,79% 110,40 Euro Frequentis +1,67% 30,40 Euro Addiko Bank +1,46% 10,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Immofinanz -4,07% 14,38 Euro Wienerberger -3,84% 20,52 Euro AT&S -3,76% 49,95 Euro

mik

ISIN AT0000999982