Wiener Aktienmarkt vorbörslich behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Montag mit nur wenig veränderter Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex signalisierte rund 45 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Mini-Plus von 0,02 Prozent. Auch das europäische Umfeld wird nach überwiegend positiven Asien-Vorgaben etwas höher gesehen.

Zum Auftakt der neuen Woche werden die Märkte vermutlich einen impulslosen Handel erfahren. In den USA wird der Presidents' Day begangen und die Märkte bleiben geschlossen, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar. Zudem stehen in Europa stehen keine relevanten Datenveröffentlichungen an. Von Unternehmensseite sollte EVN mit Zahlenvorlage in den Fokus rücken.

Am Freitag wurde bekannt, dass die Raiffeisen Bank International (RBI) wegen seiner Russland-Geschäfte ins Visier der US-Sanktionsbehörde geraten ist. Die Bank habe im Jänner ein Schreiben vom Office of Foreign Assets Control (OFAC), eine Abteilung des US-Finanzministeriums, das für die Kontrolle und Umsetzung der Sanktionen gegen Russland zuständig ist, erhalten, hatte die Bank am Freitag Informationen bestätigt, die die Nachrichtenagentur Reuters zuvor von zwei Insidern erfahren hatte.

Am Freitag hatte die Wiener Börse mit leichten Kursverlusten geschlossen. Der Leitindex ATX konnte sich von den Tiefstständen am Vormittag deutlich entfernen, am Ende stand ein kleines Minus von 0,14 Prozent auf 3.495,97 Einheiten. Damit endete die dreitägige Gewinnserie am Wiener Markt - wachsende Zinssorgen rückten zuletzt wieder verstärkt in den Fokus der Investoren und trübten die Stimmung.

Mit Blick auf Einzelwerte standen einige Ergebnisvorlagen im Fokus. Die Strabag hat ihre Bauleistung im abgelaufenen Jahr kräftig um 10 Prozent auf ein neues Rekordniveau von 17,7 Mrd. Euro gesteigert. Der Auftragsbestand legte um 6 Prozent auf 23,7 Mrd. Euro zu. Die Aktien reagierten dennoch mit einem Abschlag von 0,8 Prozent.

Bei den Papieren von Rosenbauer gab es nach der Ergebnisvorlage für 2022 ein Plus von 1,2 Prozent zu sehen, nachdem die Titel im Handelsverlauf überwiegend im Minus notiert hatten. Der Feuerwehrausrüster ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 wegen Materialengpässen und teils deutlich höheren Lieferantenpreisen operativ in die Verlustzone gerutscht.

Der Airline-Caterer DO&CO hat dagegen nach der coronabedingten Flaute in allen Geschäftsbereichen von einer erhöhten Nachfrage profitiert und den Umsatz in den ersten drei Quartalen 2022/2023 mehr als verdoppelt. Auch das Ergebnis stieg kräftig. Die Aktien schlossen um zwei Prozent fester.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

AT&S +3,56% 32,00 Euro DO & CO +1,98% 102,80 Euro FACC +1,85% 71,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

UBM -3,57% 29,70 Euro Warimpex -3,23% 0,66 Euro Schoeller-Bleckmann -2,93% 69,60 Euro

