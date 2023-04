Wiener Aktienmarkt vorbörslich behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Montag mit behaupteter Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 30 Minuten vor Handelsstart ein Mini-Minus von 0,03 Prozent. Auch das europäische Umfeld wird zu Wochenbeginn nur wenig verändert erwartet. Die Märkte in Asien zeigten sich heute früh mit Aufschlägen, die Wall Street hatte am Freitagabend etwas schwächer geschlossen.

Neben der internationalen Berichtssaison steht die Geldpolitik weiter im Fokus, hieß es von Marktbeobachtern. Die jüngst veröffentlichten US-Daten haben zum Teil zwar enttäuscht, die Zinserwartungen sind aber gestiegen. Dies mag daran liegen, dass der Fed-Vertreter Waller eine weitere Straffung der Geldpolitik gefordert hat, kommentierten die Helaba-Experten. Datenseitig gibt es heute mit dem Empire-State-Index eine Stimmungsumfrage im Verarbeitenden Gewerbe der USA.

Der Immobilienentwickler UBM Development erzielte im Vorjahr einen Nettogewinn von 27,1 Mio. Euro, nach 43,7 Mio. Euro im Jahr zuvor. Das Ergebnis vor Steuern hat sich mit 31,5 Mio. Euro nahezu halbiert. Die UBM verweist in Hinblick auf die Zahlen auf eine komplette Flaute am Transaktionsmarkt im zweiten Halbjahr. Zusätzlich seien Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen und Übergaben hinzugekommen.

Am Freitag hatte der ATX um 1,00 Prozent höher bei 3.258,03 Punkten geschlossen. Für deutlichen Auftrieb beim wichtigsten heimischen Aktienbarometer sorgten nach einem gemächlichen Vormittagsgeschäft die Rekordergebnisse einiger US-Großbanken - in deren Windschatten ging es auch für die Wiener Bankaktien, die im ATX stark gewichtet sind, deutlich nach oben.

So schlossen Erste Group um 2,9 Prozent höher, auch BAWAG gewannen starke 2,7 Prozent. Raiffeisen Bank International verbuchten ein Plus von 1,5 Prozent. Im Branchenvergleich konnten auch Immo-Werte deutlicher als der Gesamtmarkt zulegen. s Immo und Immofinanz kletterten um jeweils 2,2 Prozent nach oben, CA Immo verteuerten sich um zwei Prozent. Mit negativen Vorzeichen gingen hingegen Ölwerte ins Wochenende. Schoeller-Bleckmann büßten 1,8 Prozent ein, bei OMV ging es um moderatere 0,2 Prozent nach unten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Palfinger AG +5,98% 30,15 Euro Erste Group Bank AG +2,93% 32,32 Euro BAWAG Group AG +2,74% 44,32 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Warimpex Finanz- und Bet. AG -6,92% 0,60 Euro Schoeller-Bleckmann -1,80% 60,00 Euro FACC -1,38% 7,15 Euro

