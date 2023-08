Wiener Aktienmarkt vorbörslich behauptet erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Montag mit behaupteter Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX stand etwa eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt mit minimalen 0,01 Prozent im Plus. Auch andere europäische Indizes werden zu Wochenbeginn nur wenig verändert erwartet. Die Übersee-Vorgaben fielen uneinheitlich aus.

Die Mischung aus konjunkturellen Sorgen, vor allem in Europa und China, sowie fehlenden Hinweisen, dass die Fed den Zinszyklus tatsächlich bereits als beendet ansieht, macht den Aktieninvestoren zu schaffen, kommentierten die Helaba-Experten. Nach der überraschenden Leitzinssenkung der chinesischen Notenbank vergangene Woche reduzieren nun auch die großen chinesischen Banken ihre Kreditzinsen. Das bezieht sich aber nur auf einjährige Kredite und nicht auf fünfjährige Darlehen.

In Europa und den USA bleibt es zu Wochenbeginn datenseitig eher ruhig. Auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen fiel noch dünn aus.

Am Freitag hatte der ATX um 0,27 Prozent schwächer bei 3.117,28 Punkten geschlossen. In den Fokus rückten am heimischen Markt die Aktien von Andritz, die um 1,2 Prozent zulegten. Der steirische Maschinen- und Anlagenbauer bekommt einen neuen Vorstand für den Geschäftsbereich Pulp & Paper.

Unterdessen haben die Analysten von Raiffeisen Research ihr Kursziel für die Aktien von Rosenbauer von 38 auf 35 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Hold" für die Aktie des Feuerwehrausrüsters wurde im Nachgang der Zweitquartalszahlen 2023 bestätigt. Die Anteilsscheine gaben am Freitag um knapp ein Prozent auf 31,1 Euro nach.

Unter den weiteren Einzelwerten waren zum Wochenschluss die Aktien von Schoeller-Bleckmann schwach. Sie verloren über vier Prozent. Ebenfalls mit klaren Verlusten von 2,9 Prozent schlossen UBM Development. Pierer Mobility sanken um 2,8 Prozent. Gesucht waren indes Polytec, die sich um 4,4 Prozent steigerten. Frequentis erhöhten sich um 1,7 Prozent und s Immo um 1,5 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Polytec +4,42% 4,49 Euro Frequentis +1,67% 30,50 Euro s Immo +1,48% 12,32 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Schoeller-Bleckmann -4,23% 54,40 Euro UBM Development -2,87% 23,70 Euro Pierer Mobility -2,83% 75,60 Euro

