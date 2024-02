Wiener Aktienmarkt vorbörslich behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch behauptet in den Handel starten. Eine Indikation auf den ATX sieht den Index eine Viertelstunde vor Handelsstart unverändert zum Vortag. Auch für andere Börsen in Europa werden zum Handelsauftakt keine größeren Veränderungen erwartet. Impulse könnte weiter die Berichtssaison liefern, wichtige Konjunkturdaten werden hingegen nicht erwartet.

In Wien dürfte heute die voestalpine-Aktie im Fokus stehen, nachdem der Stahlkonzern in der Früh einen massiven Ergebniseinbruch gemeldet hat. In den ersten drei Quartalen 2023/24 hat sich der Gewinn nach Steuern gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr davor von 864 Mio. auf 431 Mio. Euro halbiert. Der Umsatz sank um 8,8 Prozent auf 12,4 Mrd. Euro. Laut den Analysten der Erste Group sind die Zahlen im Rahmen der Erwartungen gelegen, sie sehen die Meldung neutral für den Aktienkurs.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,16 Prozent höher bei 3.425,43 Punkten geschlossen. Pierer Mobility setzten ihre Rally fort und legten weitere 4,4 Prozent zu. OMV befestigten sich nach guten BP-Quartalszahlen bei gutem Volumen um 0,6 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Warimpex +5,42% 0,88 Euro Pierer Mobility +4,35% 52,80 Euro Semperit +3,66% 13,58 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Verbund -3,32% 71,40 Euro Frequentis -2,54% 26,90 Euro Agrana -2,53% 13,50 Euro

mik/spa

ISIN AT0000999982