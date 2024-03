Wiener Aktienmarkt vorbörslich behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Montag mit kaum veränderten Notierungen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Mini-Minus von 0,01 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen zeichnet sich ein verhaltener Wochenbeginn ab.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch ausgesprochen dünn. Auch datenseitig sind heute keine stärkeren Impulse zu erwarten. Am Vormittag findet sich lediglich das sentix-Investorenvertrauen der Eurozone auf der Agenda. In den USA stehen heute keine wichtigen Veröffentlichungen an.

Unterstützung könnten die guten Vorgaben von der Wall Street liefern. Die Märkte in Asien fanden heute früh noch keine einheitliche Richtung.

Am Freitag hatte der ATX um 0,91 Prozent höher bei 3.378,58 Punkten geschlossen. Auch das europäische Börsenumfeld ging etwas fester ins Wochenende. Im Fokus des letzten Handelstages dieser Woche standen Konjunkturdaten. Am Vormittag wurden Preisdaten aus der Eurozone veröffentlicht. Die Inflation im Euroraum dürfte im Februar weiter zurückgehen. Laut ersten Eurostat-Schätzungen stiegen die Verbraucherpreise um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Jänner waren es noch 2,8 Prozent gewesen.

Am Nachmittag standen Daten aus den USA im Mittelpunkt des Interesses: Dort hat die Industrie ihre lange Talfahrt überraschend beschleunigt, der Einkaufsmanagerindex für den Sektor sank im Februar auf 47,8 Punkte von 49,1 Zählern im Vormonat. Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 49,5 Punkte gerechnet. Außerdem hat sich die Stimmung der US-Verbraucher überraschend eingetrübt.

In Wien pausierte die Berichtssaison am Freitag, Meldungen zu Einzelwerten blieben Mangelware. Mit Blick auf die Branchentafel waren Bankaktien gesucht. Raiffeisen Bank International zogen um 3,7 Prozent an, BAWAG legten um 1,9 Prozent zu und auch Erste Group gewannen 1,2 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Raiffeisen Bank International +3,74% 19,96 Euro Frequentis +3,60% 25,90 Euro AT&S +2,98% 19,34 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

AUSTRIACARD -1,80% 6,00 Euro Rosenbauer -1,69% 29,00 Euro Strabag -1,49% 42,95 Euro

ISIN AT0000999982