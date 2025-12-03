Wiener Aktienmarkt vorbörslich behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch nur wenig verändert in den Handel starten. Eine Bankenindikation sah den ATX rund 40 Minuten vor Handelsbeginn hauchdünne 0,01 Prozent im Plus. Die europäischen Leitbörsen werden etwas höher erwartet. Die Übersee-Vorgaben lieferten mehrheitlich positive Vorgaben.

Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer gilt heute wohl vor allem den Datenveröffentlichungen in den USA, kommentierten die Helaba-Experten. Bei den US-Zahlen dürften der ADP-Report und der ISM-Serviceindex im Mittelpunkt stehen. Zudem finden sich auch Reden wichtiger EZB-Vertreter wie Präsidentin Lagarde oder Chefvolkswirt Lane im Kalender. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich hingegen noch dünn.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,52 Prozent höher bei 5.071,68 Punkten geschlossen. Im Blick standen am Berichtstag Inflationsdaten aus der Eurozone, die den Aktienkursen jedoch keine klaren Impulse gaben. Darüber hinaus verfolgten die Marktakteure die aktuellen Entwicklungen in den Friedensbemühungen um den Ukraine-Krieg.

Unterstützung lieferten dem ATX die schwer gewichteten Bankaktien, unter denen jene der Erste Group nach positiven Analystenkommentaren um 3,7 Prozent auf 97,50 Euro besonders stark anzogen. Die britische Bank Barclays hatte das Papier von Equal- auf Overweight hochgestuft und das Kursziel deutlich auf 106 Euro angehoben. Zudem nahm die US-Bank JPMorgan die Erste-Aktien in ihre "Top Picks" auf.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Erste Group +3,72% 97,50 Euro AT&S +2,19% 32,60 Euro BAWAG +1,38% 117,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

EuroTeleSites -3,97% 4,60 Euro DO&CO -3,44% 185,20 Euro RHI Magnesita -2,44% 28,00 Euro

ger/szk

ISIN AT0000999982