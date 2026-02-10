Wiener Aktienmarkt vorbörslich behauptet erwartet

Nach dem Rekordhoch vom Montag wird der heimische Leitindex ATX heute zur Eröffnung unbewegt erwartet. Etwa eine halbe Stunde vor Handelsbeginn sahen Bankenindikationen den ATX 0,09 Prozent im Plus bei 5.652,76 Punkten. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch am europäischen Umfeld. Am Montag schloss der ATX mit einem Plus von 1,55 Prozent auf 5.753,52 Punkten. Zwischenzeitlich stieg der heimische Leitindex sogar auf 5.760,74 Zähler.

Die Blicke auf sich ziehen könnten die Papiere des heimischen Elektronikkonzerns ams-Osram. Der Konzern kündigte am Dienstag ein neues Sparprogramm an: Unter dem Titel "Simplify" sollen bis 2028 weitere 200 Mio. Euro eingespart werden. ams-Osram hat das Geschäftsjahr 2025 erneut mit roten Zahlen abgeschlossen, den Verlust aber massiv eingedämmt.

Datenseitig wird es heute ruhig bleiben. Der Fokus dürfte in den USA vor allem auf dem Einzelhandelsumsatz im Dezember liegen. Der Arbeitskostenindex des vierten Quartals wird dagegen wohl kaum für Markteinfluss sorgen, meinen die Experten der Helaba.

ISIN AT0000999982