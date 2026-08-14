ATX

6 733,16
4,98
0,07 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
14.08.2026 08:52:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag behauptet in den Handelstag starten. Eine Bankenindikation sieht den ATX zur Eröffnung genau auf dem Vortagesniveau. An anderen Börsen in Europa werden zum Start kleine Gewinne erwartet. Gestützt wird die Börsenstimmung von der Hoffnung auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed bei ihrer nächsten Zinssitzung. Zudem hat sich auch der Ölpreis zuletzt nicht mehr groß bewegt.

Börsenrelevante Unternehmensergebnisse gab es am Freitag in der Früh nicht. Impulse für die Börsen könnten im weiteren Tagesverlauf die am Nachmittag anstehenden Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen bringen. Hier könnten sich die jüngsten Benzinpreisrückgänge negativ ausgewirkt haben, erwarten die Analysten der Helanba.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,27 Prozent höher bei 6.728,18 Punkten geschlossen. Stark gesucht waren nach der Meldung von Quartalszahlen Semperit und legten knapp 3 Prozent zu. Der Gummikonzern meldete für das erste Halbjahr eine Verdopplung des Betriebsergebnis und eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen beim Nettoergebnis.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Pierer Mobility +13,47% 34,95 Euro Semperit +2,99% 15,50 Euro FACC +1,70% 16,78 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Frequentis -2,60% 74,80 Euro Kapsch TrafficCom -2,51% 4,66 Euro Wienerberger -2,29% 20,50 Euro

mik

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 733,16 0,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:19 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen