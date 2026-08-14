Wiener Aktienmarkt vorbörslich behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag behauptet in den Handelstag starten. Eine Bankenindikation sieht den ATX zur Eröffnung genau auf dem Vortagesniveau. An anderen Börsen in Europa werden zum Start kleine Gewinne erwartet. Gestützt wird die Börsenstimmung von der Hoffnung auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed bei ihrer nächsten Zinssitzung. Zudem hat sich auch der Ölpreis zuletzt nicht mehr groß bewegt.

Börsenrelevante Unternehmensergebnisse gab es am Freitag in der Früh nicht. Impulse für die Börsen könnten im weiteren Tagesverlauf die am Nachmittag anstehenden Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen bringen. Hier könnten sich die jüngsten Benzinpreisrückgänge negativ ausgewirkt haben, erwarten die Analysten der Helanba.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,27 Prozent höher bei 6.728,18 Punkten geschlossen. Stark gesucht waren nach der Meldung von Quartalszahlen Semperit und legten knapp 3 Prozent zu. Der Gummikonzern meldete für das erste Halbjahr eine Verdopplung des Betriebsergebnis und eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen beim Nettoergebnis.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Pierer Mobility +13,47% 34,95 Euro Semperit +2,99% 15,50 Euro FACC +1,70% 16,78 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Frequentis -2,60% 74,80 Euro Kapsch TrafficCom -2,51% 4,66 Euro Wienerberger -2,29% 20,50 Euro

mik

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