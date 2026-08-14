ATX
|
6 733,16
|
4,98
|
0,07 %
|
14.08.2026 08:52:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich behauptet erwartet
Börsenrelevante Unternehmensergebnisse gab es am Freitag in der Früh nicht. Impulse für die Börsen könnten im weiteren Tagesverlauf die am Nachmittag anstehenden Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen bringen. Hier könnten sich die jüngsten Benzinpreisrückgänge negativ ausgewirkt haben, erwarten die Analysten der Helanba.
Am Donnerstag hatte der ATX um 0,27 Prozent höher bei 6.728,18 Punkten geschlossen. Stark gesucht waren nach der Meldung von Quartalszahlen Semperit und legten knapp 3 Prozent zu. Der Gummikonzern meldete für das erste Halbjahr eine Verdopplung des Betriebsergebnis und eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen beim Nettoergebnis.
Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:
Pierer Mobility +13,47% 34,95 Euro Semperit +2,99% 15,50 Euro FACC +1,70% 16,78 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:
Frequentis -2,60% 74,80 Euro Kapsch TrafficCom -2,51% 4,66 Euro Wienerberger -2,29% 20,50 Euro
mik
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 733,16
|0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.