Wiener Aktienmarkt vorbörslich deutlich fester

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,81 Prozent. Damit könnte das heimische Aktienbarometer an die leichten Vortagesgewinne anschließen - trotz erneut negativer Vorgaben von den US-Börsen.

Als Unterstützung für die europäischen Handelsplätze könnten sich Konjunkturhilfen in China auswirken. China will mit der Senkung eines wichtigen Zinssatzes für langfristige Kredite die Abschwächung der Konjunktur mildern, das schob bereits in Fernost die Kurse an, hieß es.

Meldungsseitig blieb es vor Handelsstart in Wien ruhig, die Gesamtlage am Markt bleibt nach Ansicht von Experten weiterhin volatil. "Sorgen vor zu stark steigenden Leitzinsen und Renditen, die wiederum die konjunkturelle Entwicklung gefährden, halten die Finanzmärkte in Schach - ebenso wie die hohe Inflation und die gestörten Lieferketten. Daran wird sich kurzfristig vermutlich nichts ändern und so ist von einer anhaltend hohen Volatilität auszugehen", schreibt Ralf Umlauf von der Helaba.

Am Donnerstag schloss die Wiener Börse mit leichten Kursgewinnen. Der ATX legte um 0,19 Prozent auf 3.205,92 Einheiten zu. Über weite Stecken des Handelstages hatte sich auch der Wiener Markt dem schwachen Sentiment angeschlossen, schaffte aber am Nachmittag getrieben von steigenden Kursen bei einigen schwer gewichteten Bankwerten einen Ausbruch ins positive Terrain. Erste Group gingen um 0,4 Prozent fester aus dem Handel, BAWAG legten 0,9 Prozent zu - bei Raiffeisen Bank International ging es hingegen um fast zwei Prozent nach unten.

Energietitel konnten zulegen. Verbund gewannen 2,6 Prozent, EVN stiegen 1,1 Prozent. Ebenfalls fester schlossen die Papiere von Schoeller-Bleckmann. Sie hatten Zahlen zum ersten Quartal 2022 vorgelegt, die am Markt euphorisch aufgenommen wurden. Die Aktien kletterten um starke acht Prozent. UNIQA-Titel ermäßigten sich ungeachtet guter Quartalszahlen um 1,9 Prozent. Auch der Flughafen Wien legte Zahlen vor, er ist nach den Verlusten in der Coronapandemie wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt, die Aktien büßten 1,5 Prozent ein.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Schoeller-Bleckmann +7,95% 61,10 Euro Verbund +2,57% 81,90 Euro Addiko Bank +1,90% 10,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Rosenbauer -4,05% 35,50 Euro Polytec -3,23% 6,00 Euro Mayr-Melnhof -2,98% 156,40 Euro

kat

ISIN AT0000999982