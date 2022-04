Wiener Aktienmarkt vorbörslich deutlich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit kräftigen Kursgewinnen aufnehmen und damit eine Erholungsbewegung starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn einen deutlichen Kursgewinne von 1,56 Prozent - damit könnte die viertägige Verlustserie am Wiener Markt zum Wochenausklang ein Ende nehmen.

Gesichert ist dieser positive Wochenschluss aber nicht, denn: "Anhaltende Zinssorgen dies- und jenseits des Atlantiks, Spekulationen über ein Energie-Embargo und weitere Unsicherheitsfaktoren bestimmen das Marktsentiment", so die Experten der Helaba zur derzeitigen Situation an den Börsen. "Die Stimmen in der US-Notenbank Fed werden immer lauter, die geldpolitischen Zügel noch straffer zu ziehen. Auf der nächsten FOMC-Sitzung Anfang Mai könnte der Leitzins um 50 Basispunkte erhöht werden", schreibt Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG Markets.

Doch er sieht noch weitere Risiken für die Aktienmärkte. "Weitaus schlimmer würde die geplante Reduzierung der Fed-Bilanzsummer die Finanzmärkte treffen. Eine Veräußerung von Wertpapieren in Höhe von 95 Mrd. US-Dollar monatlich macht die Runde und lässt die Marktteilnehmer zunehmend nervöser werden. Den Aktienmärkten würde dann Liquidität entzogen, die in den letzten Jahren für die Hausse verantwortlich war", so Henke weiter.

In Wien stehen am Freitag zahlreiche Ergebnisvorlagen im Fokus. Rosenbauer meldete vor Börsenstart einen Rückgang des Gewinns im Geschäftsjahr 2021 von 41,0 auf 23,2 Mio. Euro, das entspricht einem Minus von 43,4 Prozent. UBM hat im abgelaufenen Jahr mit 43,7 Mio. Euro den bisher zweithöchsten Nettogewinn seiner Firmengeschichte erzielt. Das Vorsteuerergebnis (EBT) von 60,1 Mio. lag leicht über den Analystenerwartungen, der Nettogewinn im Rahmen der Prognosen.

Die OMV ist im ersten Quartal 2022 im Ausmaß von rund 2 Mrd. Euro durch Wertberichtigungen wegen des Rückzugs vom Nord-Stream-2-Pipelineprojekt bzw. im Zusammenhang mit der Neubeurteilung der Russland-Aktivitäten nach Beginn des Ukraine-Kriegs belastet worden. Eine Milliarde Sondereffekt resultiert dabei aus Nord Stream 2, eine Milliarde aus dem Viertel-Anteil der OMV am Juschno-Russkoje-Gasfeld, hieß es im Quartalszwischenbericht.

Am Donnerstag hatte die Wiener Börse mit Abschlägen geschlossen. Der ATX büßte 0,46 Prozent auf 3.153,99 Einheiten ein und absolvierte den vierten Verlusttag in Folge. Nach Kursgewinnen über weite Strecken des Handelstages drehte der Leitindex ins Minus ab, vor allem eine gebremste Stimmung an der Wall Street drückte auch in Europa auf die Aktienkurse. Belastende Themen wie Zinsanhebungen, Pandemie, Konjunkturabkühlung und Inflation sind einem Analyst zufolge noch nicht ausreichend eingepreist.

Die Meldungslage war am Donnerstag dünn. Die schwer gewichteten Banken konnten sich zum Teil von den starken Vortagesverlusten etwas erholen. Erste Group gewannen 1,2 Prozent, nachdem die Titel zur Wochenmitte um mehr als fünf Prozent abgerutscht waren. BAWAG legten 1,6 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International ermäßigten sich hingegen um 1,6 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Strabag +3,85% 36,45 Euro Semperit +3,21% 20,90 Euro Marinomed +3,04% 81,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

FACC -4,87% 7,43 Euro Polytec -4,10% 6,32 Euro Zumtobel -2,79% 6,96 Euro

kat/mik

ISIN AT0000999982