Wiener Aktienmarkt vorbörslich deutlich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit klaren Kursgewinnen aufnehmen. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein starkes Plus von 2,05 Prozent.

Damit könnte der ATX sich von den Abschlägen in dieser Woche, vor allem von jenen am Vortag, etwas erholen. Für unerwartete Kursbewegungen könnte zudem der heutige große Verfallstag sorgen, an dem an den Terminbörsen Futures und Optionen auf Indizes und einzelne Aktien auslaufen.

Am Donnerstag hatte eine straffere Geldpolitik der Notenbanken von Hongkong, England und ganz überraschend auch der Schweiz weltweit für trübe Marktstimmung gesorgt. Schon am Mittwoch hatte die US-Notenbank Fed kräftig an der Zinsschraube gedreht. Fed-Chef Jerome Powell betonte zwar, dass ein so hoher Zinsschritt "natürlich ungewöhnlich" sei. Gleichzeitig stellte er für Ende Juli eine erneute Anhebung um 0,5 oder 0,75 Punkte in Aussicht.

"Einfluss auf die Markterwartungen haben neben den Äußerungen von Notenbankvertretern auch die Inflations- und Konjunkturzahlen. Heute steht in den USA die Industrieproduktion zur Veröffentlichung an, die im Mai moderat zugelegt haben dürfte. Eine positive Überraschung zeichnet sich allerdings nicht ab und der Index der Frühindikatoren des Conference Boards dürfte sogar sinken. Insofern sollten die Zinsspekulationen erneut kaum forciert werden", heißt es von den Experten der Helaba.

In Wien blieb es von Meldungsseite vorbörslich sehr still, auch von Analystenseite gab es bisher keine Neuigkeiten zu heimischen Aktien.

Am Donnerstag hatte der ATX belastet von mehreren Zinsschritten wichtiger Notenbanken um 3,88 Prozent schwächer bei 3.014,16 Punkten geschlossen. Größere Abgaben gab es bei der OMV. Die Aktie des Ölkonzerns verlor 6,3 Prozent. Die OMV-Raffinerie Schwechat läuft nach dem schweren Unfall derzeit nur mit einem Fünftel ihrer Kapazität.

Noch tiefer nach unten ging es mit AT&S. Die Aktien des Leiterplattenherstellers büßten 12,2 Prozent ein und waren damit die Tagesverlierer im prime market. Größere Abgaben gab es auch in EVN (minus 6,3 Prozent) und Wienerberger (minus 5,2 Prozent).

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Agrana +2,69% 17,15 Euro Kapsch TrafficCom +2,68% 13,80 Euro Flughafen Wien +0,31% 32,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AT&S -12,15% 44,45 Euro UBM Development -10,56% 32,20 Euro EVN -6,28% 20,90 Euro

kat/mik

ISIN AT0000999982