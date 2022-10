Wiener Aktienmarkt vorbörslich deutlich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.15 Uhr um 1,7 Prozent höher. Auch das europäische Umfeld wird nach starken US-Vorgaben mit klaren Aufschlägen erwartet. Die Vorgaben der Asien-Börsen fielen uneinheitlich aus.

Marktbeobachter rechnen damit, dass die europäischen Börsen weiter auf Erholungskurs bleiben. Allerdings ist die Volatilität an den Finanzmärkten sehr hoch und daran wird sich nach Meinung der Helaba-Analysten in absehbarer Zeit wohl auch nichts ändern. In den enormen Kursschwankungen spiegelt sich die Verunsicherung der Marktakteure zwischen Inflationsangst und Rezessionssorgen wider.

Angesichts der sehr dünnen Meldungslage zu den heimischen Unternehmen könnten Konjunkturdaten erneut in den Fokus rücken. Auf die Problematik der hohen Preissteigerungen werden am Vormittag die EWU-Erzeugerpreise hinweisen. Am Nachmittag stehen dann die Auftragseingänge der US-Industrie zur Veröffentlichung an.

Am Montag hatte der ATX um 0,97 Prozent höher bei 2.718,06 Punkten geschlossen. Im Späthandel sorgte die positive Stimmung an der Wall Street für Aufwind. Denn kürzlich veröffentlichte US-Konjunkturdaten fielen schwächer aus als erwartet und ließen Investoren wohl auf einen weniger steilen Zinspfad der Federal Reserve hoffen.

Hierzulande konnten Aktien aus der Erdölbranche zulegen. So verteuerten sich OMV um 1,3 Prozent, während Schoeller-Bleckmann gar mit satten plus 5,2 Prozent an der ATX-Spitze aus dem Handel gingen.

Aber auch die wichtigen Bankenwerte schlossen nach einem schwachen Auftakt positiv. Erste Group und BAWAG verteuerten sich um jeweils 0,3 Prozent, und Raiffeisen um 0,2 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Addiko Bank +12,32% 11,85 Euro Schoeller-Bleckmann +5,23% 47,25 Euro Porr +3,56% 9,32 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Pierer Mobility AG -6,49% 53,30 Euro Warimpex -5,71% 0,66 Euro Marinomed -3,67% 57,80 Euro

ISIN AT0000999982