Wiener Aktienmarkt vorbörslich deutlich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel mit deutlich festerer Tendenz aufnehmen. So signalisierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein klares Plus von 1,24 Prozent. Auch die europäischen Leitbörsen werden merklich höher erwartet.

Analysten von der Helaba verweisen auf positive Börsenvorgaben aus Übersee, da sich die Zinssenkungserwartungen verstärkt haben, obwohl es diesbezüglich keine klaren Signale von der Fed gegeben hat. Am Berichtstag steht nun die Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheid im Fokus. Wie bei der US-Notenbank am Vorabend werden nun auch im Euroraum keine Zinsveränderungen erwartet. Die Anleger spekulieren bereits auf klar sinkende Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks im kommenden Jahr.

Mit einer Zahlenvorlage rückte am heimischen Aktienmarkt EVN ins Blickfeld. Der niederösterreichische Energieversorger hat seinen Gewinn im Wirtschaftsjahr 2022/23 mehr als verdoppelt. Das Konzernergebnis stieg von 209,6 Mio. auf 529,7 Mio. Euro.

Zudem haben die Analysten der Erste Group ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien des Caterers DO&CO bestätigt. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 147 auf 165 Euro nach oben gesetzt.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem knappen Minus von 0,04 Prozent und 3.297,85 Punkten. Neuerlich dünn blieb die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen. Mayr-Melnhof waren mit einem Kursanstieg von 3,0 Prozent die größten Gewinner im prime market. Gut gesucht waren auch die Ölwerte. So stiegen OMV bei höheren Umsätzen um 1,3 Prozent. Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann legten 1,5 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Mayr-Melnhof +2,95% 118,60 Euro Agrana +2,20% 13,95 Euro Frequentis +2,15% 28,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Warimpex -4,26% 0,90 Euro Marinomed -3,33% 31,90 Euro Pierer Mobility -3,06% 47,50 Euro

ste/mik

ISIN AT0000999982