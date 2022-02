Wiener Aktienmarkt vorbörslich deutlich höher erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit deutlichen Gewinnen in den Handel starten. Eine ATX-Indikation zeigt eine halbe Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 1,5 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa werden angesichts guter Vorgaben der US-Märkte vorbörslich Gewinne erwartet.

Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor. Impulse könnte im Tagesverlauf Arbeitsmarktdaten aus Europa und der ISM-Index in den USA bringen. Die Analysten der Helaba erwarten von dem Index eine leichte Stimmungseintrübung.

Am Montag hatte der ATX mit einem knappen Plus von 0,14 Prozent bei 3.843,03 Punkten geschlossen. Nachrichtenseitig stand der Immobiliensektor im Rampenlicht, wo der Übernahmekampf um die Immofinanz so gut wie entschieden ist.

Als Sieger geht der tschechische Milliardär Radovan Vitek hervor, dessen CPI Property Group zuletzt mit 35,5 Prozent der Immofinanz-Aktien bereits der Hauptaktionär war. Nun dient ihm die s Immo ihre 12,69 Prozent des Übernahmeziels an sowie all jene Aktien, die sie womöglich durch ihr Teilangebot für die Immofinanz noch erhalten sollte - ursprünglich wollte sie auf eine Sperrminorität aufstocken. Die Wertpapiere der s Immo, die nun im Rennen um die Immofinanz ausgestiegen ist, stiegen um rund zwei Prozent. Für die Aktien der Immofinanz selbst ging es indes um 0,5 Prozent hinab.

mik/ger

ISIN AT0000999982