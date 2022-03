Wiener Aktienmarkt vorbörslich deutlich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit deutlichen Kurszuwächsen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn um 2,4 Prozent höher. Der ATX könnte damit seine Vortageserholung fortsetzen, nachdem er an den Tagen zuvor wegen des Ukraine-Russland-Kriegs deutlich an Boden eingebüßt hatte.

Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren einen klar positiven Handelsauftakt. Am Aktienmarkt ist es nach Tagen des Abverkaufs zu einer Stabilisierung gekommen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Für Unterstützung sorgten die Einigung auf eine Feuerpause im Ukraine-Krieg zur Öffnung von Fluchtkorridoren und vorsichtiger Optimismus bezüglich einer möglichen EU-Energiereform und der Ausgabe gemeinsamer Anleihen zur Finanzierung von Energie- und Verteidigungsausgaben, formulieren die Experten.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch recht mager. Zahlen legte die Addiko Bank vor. Die aus den Hypo-Alpe-Adria-Südosteuropabanken hervorgegangen Bank hat im Geschäftsjahr 2021 dank mehr Neugeschäft in den Kernbereichen deutlich mehr Gewinn geschrieben. Unterm Strich standen 13,6 Mio. Euro, nach 1,4 Mio. Euro im Vorjahr.

Von Analystenseite meldete sich die Berenberg Bank und revidierte ihr Kursziel für die Zumtobel-Aktie leicht von 9,5 auf 9,0 Euro nach unten. Das Anlagevotum "Hold" wurde unverändert belassen.

Die Wiener Börse hatte am Dienstag mit Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg 1,80 Prozent auf 2.972,99 Einheiten und konnte sich damit etwas von den zuletzt deutlichen Kurseinbußen erholen.

Europaweit zeigten sich Aktien von Banken und Versicherern unter den größeren Gewinnern. Unter den heimischen Bankwerten zogen Raiffeisen um 6,7 Prozent an und Erste Group sprangen knapp fünf Prozent hoch. BAWAG konnten sich um 1,3 Prozent steigern.

Sehr stark mit plus 8,2 Prozent zeigten sich auch Andritz nach Zahlenvorlage. Der Anlagenbauer hat seinen Gewinn im zweiten Coronajahr 2021 massiv gesteigert und will auch die Dividende kräftig nach oben schrauben.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Warimpex +20,00% 0,78 Euro Andritz +8,21% 39,54 Euro Strabag +7,33% 35,15 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Marinomed -6,02% 78,00 Euro Do&Co -3,63% 71,60 Euro Verbund -3,17% 84,05 Euro

