Wiener Aktienmarkt vorbörslich deutlich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit deutlichen Zuwächsen in den Handel starten. Eine ATX-Bankenindikation notierte etwa eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsbeginn um starke 2,2 Prozent höher. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten auf einen sehr positiven Handelsauftakt hin.

Marktbeobachter verwiesen auf die starken Vorgaben von der Wall Street vom Vorabend. Die US-Börsen hatten mit sehr deutlichen Zuwächsen auf die Aussagen vom Fed-Chef Powell nach der Zinserhöhung reagiert. Entgegen einigen Befürchtungen am Markt betonte Jerome Powell, dass noch größere Zinsschritte derzeit nicht in Erwägung gezogen würden.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn. Erst zum Wochenausklang wird Polytec Erstquartalszahlen für 2022 vorlegen. Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit schwächerer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gab um 1,06 Prozent auf 3.256,74 Einheiten nach. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschten zum Sitzungsende negative Vorzeichen vor.

Am heimischen Aktienmarkt standen in der laufenden Berichtssaison Lenzing, FACC und Raiffeisen Bank International (RBI) mit Zahlenvorlagen im Fokus. Die RBI-Aktie verbilligte sich um deutliche vier Prozent. Die Lenzing-Aktie gab um 2,1 Prozent ab und FACC-Aktien schlossen prozentuell unverändert.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Agrana +2,68% 17,25 Euro Kapsch TrafficCom +1,69% 13,20 Euro Flughafen Wien +0,94% 26,95 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

AT&S -4,51% 47,65 Euro Raiffeisen Bank International -4,03% 11,20 Euro Palfinger -3,82% 23,90 Euro

