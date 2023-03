Wiener Aktienmarkt vorbörslich deutlich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag nach der Vortagestalfahrt nun mit deutlichen Zuwächsen in den Handelstag starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX signalisierte rund 40 Minuten vor Sitzungsbeginn ein klares Plus von 1,66 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen sollte es in den ersten Handelsminuten merklich nach oben gehen.

Marktbeobachter verwiesen auf beruhigende Nachrichten aus dem Finanzbereich nach den jüngsten Turbulenzen rund um die Credit Suisse. Die angeschlagene Großbank will sich bis zu 50 Milliarden Franken von der Schweizer Nationalbank leihen. Damit würden "entschlossene Maßnahmen zur präventiven Stärkung" der Liquidität ergriffen, hieß es.

In diesen turbulenten Zeiten entscheidet heute die Europäische Zentralbank über das geldpolitische Vorgehen. Eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte wurde angekündigt und die Helaba-Analysten halten einen solchen Schritt nach wie vor für wahrscheinlich.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen für das Jahr 2022 der Verbund und Schoeller-Bleckmann (SBO) ins Blickfeld der Anleger. Beide Konzerne berichteten über deutliche Gewinnsteigerungen. Der niederösterreichische Ölfeldausrüster SBO hat den Nettogewinn im abgelaufenen Jahr auf 75,2 Mio. Euro vervielfacht. Der Verbund verdoppelte im Vorjahr seinen Gewinn auf 1,7 Mrd. Euro.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch angesichts der Turbulenzen im Bankensektor mit massiven Kursverlusten geschlossen. Der ATX sackte um 6,30 Prozent auf 3.148,43 Einheiten ab. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es deutlich nach unten, angetrieben wurden die Kursverluste von massiven Abschlägen bei der angeschlagenen Credit Suisse, die in Zürich zeitweise mehr als 30 Prozent abrutschte. Ausgelöst wurde der Kurseinbruch der Schweizer Bank von Aussagen des saudischen Großaktionärs Saudi National Bank, der weitere Finanzhilfen für die Großbank ausschloss.

Auch in Wien führten die Bankaktien die Liste der größten Kursverlierer klar an. BAWAG mussten dabei die deutlichsten Abschläge in Höhe von 9 Prozent hinnehmen, bei der Erste Group ging es um 8 Prozent nach unten, Raiffeisen Bank International schlossen mit einem Minus von 6,8 Prozent.

ste/spo

ISIN AT0000999982