Wiener Aktienmarkt vorbörslich deutlich im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit deutlichen Gewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisiert kurz vor Sitzungsbeginn ein Plus von 1,2 Prozent. An anderen Börsen in Europa werden zum Start keine größeren Bewegungen erwartet.

Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor. Einen leicht negativen Einfluss könnte nach Einschätzung der Analysten der Erste Group aber die Einführung neuer Sondersteuern für bestimmte Branchen in Ungarn haben. Unter den heimischen Werten könnten die Banken und in kleinerem Ausmaß auch die Versicherer betroffen sein, schreiben die Analysten in einer ersten Reaktion.

Impulse könnten auch die am Vormittag anstehenden Daten zur Geldmenge in der Eurozone haben. Zuletzt hatte das Geldmengenwachstum keinen zusätzlichen monetären Preisdruck signalisiert, schreiben die Analysten der Helaba. "Daran sollten die heute anstehenden Aprilzahlen wenig ändern", so die Experten. Am Nachmittag gibt es in den USA dann Zahlen zu den Konsumausgaben und persönlichen Einnahmen.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,27 Prozent höher bei 3.333,71 Punkten geschlossen. Gut gesucht waren in einem europaweit freundlichen Luftfahrtsektor die Aktien des Flugzeugteilebauers FACC (plus 4,7 Prozent) sowie Raiffeisen Bank International (plus 3,1 Prozent).

Verbund legten 1,4 Prozent zu und konnten damit ihren Höhenflug noch etwas fortsetzen. Der Stromkonzern hatte am Mittwoch eine Sonderdividende angekündigt. Abgaben von über zwei Prozent verbuchten UBM und Schoeller-Bleckmann.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

FACC +4,72% 7,76 Euro Raiffeisen Bank International +3,14% 12,48 Euro Zumtobel +2,34% 6,55 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Schoeller-Bleckmann -2,62% 63,20 Euro UBM Development -2,53% 38,50 Euro Rosenbauer -1,68% 35,20 Euro

