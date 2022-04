Wiener Aktienmarkt vorbörslich deutlich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit deutlichen Kursverlusten aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 1,47 Prozent. Sorgen vor einem großen Zinsschritt der US-Notenbank Fed lasten europaweit auf der Marktstimmung.

Marktteilnehmer verwiesen dazu auf Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der über eine solche Maßnahme auf der nächsten Sitzung der Fed Anfang Mai gesprochen hatte. Eine Anhebung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte liege auf dem Tisch, äußerte sich Powell.

In Wien legten Polytec Zahlen für 2021 vor. Der Autozulieferer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr Umsatz erzielt und ist trotz Marktverwerfungen weiter in der Gewinnzone geblieben. Wegen der Herausforderungen durch den Mangel an Rohstoffen und Materialien, vor allem Halbleitern, durch die Lieferkettenstörungen und die Folgen des Ukraine-Kriegs gibt man für das laufende Jahr 2022 keinen Ausblick.

Am Donnerstag hatte die Wiener Börse klare Zuwächse verbucht. Der Leitindex ATX konnte sich um 1,17 Prozent auf 3.337,73 Punkte steigern. Gestützt wurde das Aktienbarometer von der positiven internationalen Anlegerstimmung.

In Wien standen vor allem die Bankenwerte in der Gunst der Anleger weit oben. Bawag verteuerten sich um 3,2 Prozent und Erste Group steigerten sich um 2,3 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 0,9 Prozent verbuchen.

Mit veröffentlichten Geschäftszahlen rückte die Immofinanz ins Blickfeld der Akteure. Der Wiener Immobilienkonzern, der kürzlich mehrheitlich von der CPI Property übernommen wurde, hat 2021 eine deutliche Ergebnissteigerung erreicht und damit die Verluste aus dem ersten Coronajahr 2020 deutlich hinter sich gelassen. Die Immofinanz-Aktie reagierte mit minus 0,1 Prozent nur wenig verändert.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Frequentis +5,59% 30,20 Euro Do&Co +4,33% 81,90 Euro Semperit +3,47% 22,35 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Verbund -3,35% 95,10 Euro EVN -1,05% 23,65 Euro Flughafen Wien -0,55% 26,95 Euro

kat/ger

ISIN AT0000999982