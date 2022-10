Wiener Aktienmarkt vorbörslich deutlich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit klaren Kursverlusten aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein kräftiges Minus von gut einem Prozent. Damit dürfte für den ATX die jüngste Erholungsbewegung enden - er hatte am Vortag seinen 5. Gewinntag in sechs Börsensitzungen absolviert.

Auch andere wichtige europäische Indizes werden zum Wochenausklang schwächer erwartet. Dazu kommen schwache Vorgaben aus den USA. Dort hatten am Donnerstag steigenden Kapitalmarktzinsen Aktien wieder stärker unter Druck gesetzt. Die viel beachtete Rendite für US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren war zuletzt auf 4,23 Prozent gestiegen.

"An den Finanzmärkten ist nach einer Phase der Beruhigung und verstärkter Zuversicht Ernüchterung eingekehrt. Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen dominieren wieder das Handelsgeschehen", fassen die Marktexperten der Helaba zusammen. Der Datenkalender bleibt am Freitag weitgehend leer, auch von Unternehmensseite gab es in Wien vorbörslich keine Neuigkeiten.

Politisch allerdings kamen in der Nacht auf Freitag wichtige Nachrichten aus Brüssel: Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich darauf verständigt, an einem Preisdeckel gegen extrem hohe Gaspreise zu arbeiten. "Wir werden einen Marktkorrekturmechanismus einführen, um Episoden überhöhter Gaspreise zu begrenzen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Nacht auf Freitag nach rund zehnstündigen Verhandlungen beim EU-Gipfel.

Am Donnerstag hatte die Wiener Börse im Plus geschlossen, der ATX war um 0,46 Prozent auf 2.795,71 Einheiten gestiegen. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte eine positive Anlegerstimmung vor. International wurde der Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss unterstützend gewertet.

Die Titel des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann kletterten um starke 4,5 Prozent hoch. Auch die Rohölpreise legten zu. OMV-Papiere sanken hingegen nach klaren Verlaufsgewinnen leicht um 0,3 Prozent, nachdem die Titel des Öl-und Gasunternehmens bereits zur Wochenmitte um fast drei Prozent zugelegt hatten.

Telekom Austria gewannen 0,7 Prozent auf 5,74 Euro. Hier haben die Analysten der Baader Bank nach den stark ausgefallenen Drittquartalszahlen des Telekomkonzerns ihre Kaufempfehlung "Buy" bestätigt und ein Kursziel auf 6-Monatssicht von 8,97 Euro errechnet.

Lenzing +4,85% 47,55 Euro Schoeller-Bleckmann +4,45% 50,50 Euro voestalpine +3,18% 20,78 Euro

Rosenbauer -2,65% 33,10 Euro Warimpex -1,64% 0,72 Euro EVN -0,99% 16,02 Euro

