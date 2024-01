Wiener Aktienmarkt vorbörslich deutlich schwächer erwartet

Nach den Vortagesverlusten dürfte die Wiener Börse am Mittwoch ebenfalls mit tieferen Kursen in den Handel starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX deutete rund 50 Minuten vor Sitzungsbeginn ein deutliches Minus von 1,2 Prozent an. Auch die europäischen Leitbörsen werden nach schwachen Vorgaben von der Wall Street mit klaren Abschlägen erwartet.

Wie bereits am Dienstag könnten die gedämpften Zinssenkungserwartungen in den USA weiter auf die Stimmung der Aktienanleger drücken. In Europa stehen sieben EZB-Redebeiträge im heutigen Datenkalender und könnten Aufschluss über die weitere Zinsentwicklung im Euroraum geben. Die Frage ist dabei laut Einschätzung der Helaba-Analysten nicht mehr so sehr, ob es im Jahr 2024 überhaupt zu Zinssenkungen kommt, sondern vielmehr, wann und wie viele.

Am heimischen Aktienmarkt steht mit veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen Schoeller-Bleckmann im Fokus der Anleger. Der niederösterreichische Ölfeldausrüsters erzielte im Jahr 2023 einen Rekordumsatz von 585 Mio. Euro.

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 0,78 Prozent auf 3.383,83 Punkte. An anderen Börsen in Europa ging es etwas moderater nach unten. Für Unsicherheit an den Märkten sorgten weiter die geopolitischen Krisen. Zudem haben sich die jüngsten Hoffnungen auf bald anstehende Leitzinssenkungen in den USA und der Eurozone wieder etwas zerstreut, hieß es.

Schwach zeigten sich an der Wiener Börse die beiden Versorger-Titel im prime market. Verbund verloren 3.4 Prozent und waren damit die Tagesverlierer, EVN-Aktien fielen um 1,8 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Warimpex +7,93% 0,89 Euro Addiko Bank +3,38% 13,75 Euro AT&S +1,95% 24,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Verbund -3,38% 78,70 Euro Lenzing -3,23% 31,45 Euro Marinomed -3,18% 30,40 Euro

ste/mha

ISIN AT0000999982