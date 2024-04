Wiener Aktienmarkt vorbörslich deutlich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit deutlichen Kursverlusten aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte 30 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 1,39 Prozent. Aussagen von Fed-Banker Neel Kashkari versetzen den Märkten am Vorabend einen Dämpfer.

"Wenn sich die Inflation weiterhin seitwärts bewegt, dann würde ich infrage stellen, ob wir diese Zinssenkungen überhaupt vornehmen müssen", sagte Kashkari in einem Interview mit dem Finanzportal Pensions & Investments. "Die Wirtschaft hat im Moment viel Schwung." Die Finanzmärkte spekulierten zuletzt auf eine erste Senkung im Juni.

Die am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten werden angesichts dieser Aussagen besondere Beachtung finden, nämlich der US-Arbeitsmarktbericht für März. "Zwar ist die Arbeitsmarktentwicklung ein tendenziell nachlaufender Indikator, dennoch spielt die Entwicklung bei der geldpolitischen Entscheidung eine wichtige Rolle", schreiben die Experten der Helaba.

In Wien geht indessen die Berichtssaison weiter: Rosenbauer hat im abgelaufenen Jahr wieder Gewinne geschrieben. Der Gewinn lag bei plus 1,2 Mio. Euro, nach einem Minus von 22,3 Mio. Euro im Jahr davor. Auch das operative Ergebnis (EBIT) drehte mit 37,5 Mio. Euro wieder ins Plus, nach einem Verlust von 10,6 Mio. Euro im Jahr 2022.

Am Donnerstag hatte der ATX 0,59 Prozent auf 3.571,94 Einheiten gewonnen. Marktbeobachter verwiesen auf einen Mangel an Handelsimpulsen und ein ruhiges Aktiengeschäft. Die Meldungslage war dünn. Die RHI-Aktien legten nach einer freundlichen Analystenempfehlung um 1,23 Prozent zu.

Raiffeisen Bank International (RBI) verbilligten sich um 0,73 Prozent. RBI-Chef Johann Strobl sieht den geplanten Strabag-Deal, mit dem das Institut eingefrorene Gewinne aus Russland holen will, auf Kurs.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

voestalpine +2,21% 26,82 Euro Polytec +2,09% 3,42 Euro Verbund +1,91% 66,55 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Semperit -2,02% 11,66 Euro s Immo -2,01% 17,05 Euro CA Immo -1,48% 31,98 Euro

kat/mha

ISIN AT0000999982