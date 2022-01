Wiener Aktienmarkt vorbörslich deutlich tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit satten Kursabschlägen in den Handel starten, nachdem es am Vortag noch klar nach oben gegangen war. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelseröffnung um starke zwei Prozent tiefer. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten einen tiefroten Handelsauftakt an.

Die Aussicht auf demnächst ansteigende US-Leitzinsen drückt international auf die Stimmung. Die US-Notenbank Fed hat am Vorabend die Leitzinsen vorerst zwar auf der Nullniveau belassen, zugleich aber baldige Zinserhöhungen angekündigt. Angesichts der hohen Inflationsrate und der guten Lage am Arbeitsmarkt werde es "bald angemessen" sein, die Leitzinsen zu erhöhen, erklärte die Federal Reserve.

Am heimischen Aktienmarkt legte Marinomed vorläufige Erlöszahlen vor. Das Biotechunternehmen aus Niederösterreich hat im Vorjahr den Umsatz auf 11,6 Mio. Euro gesteigert, ein Plus von 43 Prozent im Jahresvergleich. Die Analysten von der Erste Group schreiben in einer ersten Einschätzung von einem Umsatz auf Rekordniveau und positiven Nachrichten.

Zudem verkauft der Immofinanz-Aktionär Petrus Advisers seine Anteile an dem Wiener Immobilienunternehmen Immofinanz an die CPI Property Group. Man habe mit CPI Property einen Kaufvertrag über die gesamte Beteiligung in Höhe von acht Prozent zu einem Preis von 22,70 Euro je Aktie abgeschlossen.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group zu Palfinger und zum Flughafen Wien. Für die Palfinger-Aktie wurde das Kursziel von 40 auf 35 Euro nach unten revidiert und das "Accumulate"-Rating bestätigt. Die Papiere des führenden heimischen Airports wurden weiterhin mit "Hold" bestätigt, das Kursziel wurde hier leicht auf 29,30 Euro angepasst, nachdem zuvor ein Wert von 29,50 Euro errechnet worden war.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch deutlich höher geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 2,18 Prozent auf 3.824,18 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen merklich nach oben.

Die Kurszuwächse gingen am Berichtstag quer durch die Bereiche. Am heimischen Aktienmarkt kletterte unter den Schwergewichten die OMV-Aktie um 3,8 Prozent in die Höhe. Verbund-Anteilsscheine zogen um 3,7 Prozent hoch. voestalpine stärkten sich um 2,6 Prozent. In Reaktion auf eine erhöhte Gewinneinschätzung zog die Strabag-Aktie um 4,3 Prozent nach oben.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Frequentis +7,32% 26,40 Euro Do&Co +6,38% 85,10 Euro CA Immo +4,35% 32,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Addiko Bank -5,11% 13,00 Euro Warimpex -1,68% 1,17 Euro Mayr-Melnhof -0,70% 171,00 Euro

ste/spo

ISIN AT0000999982