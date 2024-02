Wiener Aktienmarkt vorbörslich erholt erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag erholt in die Sitzung starten. Eine Indikation auf den ATX stand rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn um 0,4 Prozent höher bei 3.391 Punkten. Auch im europäischen Umfeld deuten sich vorbörslich moderate Gewinne an.

Nachdem vergangene Woche der US-Arbeitsmarktbericht überraschend robust ausgefallen war und die Zinssenkungsfantasien gebremst hatte, könnten am heutigen Nachmittag die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weitere Hinweise auf die US-Geldpolitik liefern. "Es müsste schon zu einem merklichen Anstieg der Erstanträge kommen, um Hinweise auf eine Beschäftigungseintrübung zu bekommen und die Zinssenkungsfantasie wieder zu beflügeln", erklären die Marktbeobachter der Helaba jedoch.

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage am heimischen Markt bisher ruhig. Auch die Berichtssaison wird sich erst kommende Woche fortsetzen.

Am Mittwoch hatte der ATX um 1,36 Prozent schwächer bei 3.378,98 Punkten geschlossen. voestalpine büßten nach Meldung von Quartalszahlen 5,3 Prozent ein. Der Gewinn des Stahlkonzerns hat sich in den ersten drei Quartalen 2023/24 gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr davor von 864 Mio. auf 431 Mio. Euro halbiert. Der Umsatz sank um 8,8 Prozent auf 12,4 Mrd. Euro. Analysten bewerteten die Zahlen als im Rahmen der Erwartungen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Wienerberger +2,58% 31,84 Euro RHI Magnesita +1,74% 41,00 Euro Zumtobel +1,50% 6,09 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

voestalpine -5,34% 25,90 Euro Warimpex -4,00% 0,84 Euro BAWAG -3,61% 50,80 Euro

