Wiener Aktienmarkt vorbörslich erholt erwartet

Nach der Rücknahme der Strafzölle im Grönland-Streit dürften die Anleger am Wiener Aktienmarkt am Donnerstag erleichtert reagieren. Rund 50 Minuten vor Handelsbeginn notierten Bankenindikationen auf den ATX bei 5.449 Punkten und damit 1,5 Prozent über dem Vortagesschluss. Die Verluste aus der ersten Wochenhälfte wären damit wieder ausgebügelt. Klare Gewinne werden auch an anderen europäischen Börsen erwartet.

Bereits am Vortag hatte der ATX wie Aktien weltweit positiv darauf reagiert, dass US-Präsident Trump in seiner Rede in Davos eine Militäraktion ausgeschlossen hatte. Nach europäischem Börsenschluss kündigte Trump dann an, dass ein Rahmen für ein zukünftiges Abkommen entstanden sei und die Zölle gegen europäische Länder ausgesetzt seien. "Die Risikostimmung hellt sich auf, da die Zölle vom Tisch sind und die meisten Trends vom Beginn der Woche kehren sich um", kommentierte Commerzbank-Analyst Erik Liem.

Auch abseits der Geopolitik dürfte die Aufmerksamkeit am Berichtstag vor allem auf den USA liegen. Dort steht die Veröffentlichung des von der US-Notenbank Fed bevorzugten Inflationsmaßes PCE sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an. Hierzulande blieb die Meldungslage zu Einzelwerten ruhig.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,73 Prozent höher bei 5.410,16 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Frequentis +4,74% 84,00 Euro AT&S +4,49% 38,40 Euro Wienerberger +4,33% 27,94 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

EuroTeleSites -3,30% 4,40 Euro AUSTRIACARD -3,17% 6,10 Euro UBM Development -2,38% 20,50 Euro

spa/ste

ISIN AT0000999982