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20.03.2026 08:32:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich erholt erwartet
Auch das europäische Umfeld wird stabilisiert erwartet. Zur Entspannung tragen Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu bei, die Hoffnung auf ein nun doch rascheres Kriegsende als befürchtet machen. Netanyahu hatte laut "Times of Israel" gesagt: "Der Iran ist schwächer denn je." Das Land könne kein Uran mehr anreichern und auch keine ballistischen Raketen mehr herstellen. Die Angriffe auf die Islamische Republik würden dennoch weitergehen, "so lange dies notwendig ist".
Zudem hat sich die Lage am Energiemarkt wieder etwas stabilisiert. Der Brent-Preis lag zuletzt bei 108,25 US-Dollar weiterhin auf hohem Niveau, blieb aber deutlich unter dem Tageshoch vom Donnerstag bei über 119 Dollar.
Entwarnung ist aber noch nicht angesagt, zumal die Investoren dem zuletzt verstärkt ausgeprägten Muster folgen könnten und zum Wochenschluss aus dem Risiko gehen, um sich gegen ungünstige Entwicklungen am Wochenende abzusichern. Für Schwankungen könnte zudem der große Verfalltag sorgen. An diesem Freitag laufen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen auf Aktienindizes aus.
Die Analysten der Bank Berenberg senkten inzwischen ihr Kursziel für die Palfinger-Aktien von 45 auf 42 Euro. Die Kaufempfehlung wurde aber bekräftigt.
Am Donnerstag hatte der ATX um 2,99 Prozent schwächer bei 5.263,02 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:
Flughafen Wien +4,71% 53,40 Euro Verbund +1,80% 67,90 Euro AMAG +0,71% 28,30 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:
Lenzing -9,59% 19,62 Euro Mayr-Melnhof -6,12% 82,80 Euro AT&S -5,88% 51,20 Euro
spa/rst
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