Wiener Aktienmarkt vorbörslich erholt erwartet

Die Wiener Börse dürfte die moderaten Vortagesverluste am Freitag zunächst wieder wettmachen. Rückenwind liefern dürften in einen bis dato meldungsarmen Frühhandel positive US-Vorgaben und zurückgehende Ölpreise. Eine Bankenindikation taxierte den ATX rund 45 Minuten vor Handelsbeginn bei 6.942 Punkten und damit 0,9 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag. Das europäische Umfeld wird ähnlich fest erwartet.

Am Mittwoch war ein Ausflug des ATX über die Marke von 7.000 Punkten nur ein sehr kurzer geblieben, wobei steigende Ölpreise und Anleiherenditen der Rally den Wind aus den Segeln nahmen. Auf Wochensicht dürfte dem Leitindex dennoch ein Gewinn von über zwei Prozent bleiben.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,38 Prozent schwächer bei 6.882,04 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Pierer Mobility +4,61% 29,50 Euro Rosenbauer +4,18% 64,80 Euro Polytec +3,12% 5,28 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AT&S -4,88% 195,00 Euro Wienerberger -3,46% 17,04 Euro Andritz -2,22% 83,80 Euro

spa/rst

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