Angetrieben von guten US-Vorgaben dürfte sich die Wiener Börse am Donnerstag nach dem jüngsten Kursrutsch merklich erholen. Eine Bankenindikation taxierte den ATX eine halbe Stunde vor Handelsauftakt bei 6.168 Punkten und damit 2,3 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag. Zur Wochenmitte hatte der österreichische Leitindex seinen neunten Minustag in zehn Sitzungen verbucht und dabei erst knapp über der runden Marke von 6.000 Punkten Halt gemacht.

Das europäische Umfeld wird ebenfalls fester erwartet. Auch an der US-Börse Nasdaq war die Stimmung tags zuvor eigentlich schlecht und der Nasdaq Composite fiel wieder auf sein jüngstes Tief seit April zu. Anleger hatten mit Sorgen über die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms, steigenden Finanzierungskosten und erneuten Zollrisiken zu kämpfen, so die Experten der Commerzbank. Plötzlich seien jedoch Schnäppchenkäufer aufgetaucht.

Da die Amerikaner an diesem Donnerstag ihr Thanksgiving feiern und nicht handeln, könnte die heutige Sitzung etwas impulsarmer als zuletzt verlaufen. Jedoch gaben mit VIG, CA Immo, SBO und UBM mehrere heimische Unternehmen Einblick in ihr Geschäft.

Die Vienna Insurance Group hat nach drei Quartalen den Vorsteuergewinn um 15,4 Prozent auf 1,01 Mrd. Euro gesteigert, getragen vor allem vom Geschäft in Osteuropa. Die im Oktober angehobene Jahresprognose von 1,35 bis 1,4 Mrd. Euro bestätigte der Versicherer damit. Die Ergebnisse seien wie erwartet solide ausgefallen, schrieb Analyst Thomas Unger von der Erste Group. Als nächsten Kurstreiber sieht der Experte die für Dezember erwartete Einbeziehung der Nürnberger in die Mittelfristziele, von der er sich höhere Gewinnziele verspricht.

Die CA Immo hat nach drei Quartalen die Prognose für das nachhaltige Ergebnis (FFO I) auf über 95 Mio. Euro angehoben. Wegen Immobilienabwertungen und Verkäufen sank das Konzernergebnis allerdings deutlich auf 36,8 Mio. Euro. Analyst Thomas Rothaeusler von der Deutschen Bank stufte die Zahlenvorlage insgesamt als neutral ein und verwies auf das stabile operative Geschäft sowie die Fortschritte bei Verkäufen, die die angekündigte Sonderdividende ermöglichen.

Beim Ölfeldausrüster SBO ist der Nettogewinn nach neun Monaten auf 1,4 Mio. Euro eingebrochen und auch operativ gab es klare Einbußen. Im dritten Quartal zeigte sich mit einem kräftigen Plus beim Auftragseingang jedoch eine Belebung. Dieser könnte zudem für die kommenden Quartale auf eine stärkere Erholung als bisher erwartet hindeuten, kommentierte Erste-Analystin Vladimira Urbankova.

Die UBM hat in den ersten drei Quartalen die Rückkehr in die Gewinnzone gefestigt und ein Vorsteuerergebnis von 8,2 Mio. Euro erzielt. Der Umsatz stieg um gut 10 Prozent auf 107,4 Mio. Euro. Hier stufte die Erste die Zahlen als neutral ein.

Am Mittwoch hatte der ATX um 3,10 Prozent schwächer bei 6.028,92 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Zumtobel +4,75% 3,97 Euro Wienerberger +1,53% 15,24 Euro Rosenbauer +1,53% 53,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

AT&S -7,66% 89,20 Euro Semperit -6,53% 13,60 Euro Raiffeisen Bank International -6,29% 54,40 Euro

spa/ste

ISIN AT0000999982