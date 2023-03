Wiener Aktienmarkt vorbörslich erneut fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Mittwoch zum dritten Mal in Folge positiv aufnehmen. Gegen 8.30 Uhr stand eine Banken-Indikation auf den heimischen Leitindex ATX bei 3.080,42 Punkten mit einem Plus von 0,56 Prozent. Auch die europäischen Indizes werden mehrheitlich fester erwartet.

In Sachen Bankenkrise zeichne sich eine Beruhigung ab, schreiben die Analysten der Helaba. "Zwar ist das Misstrauen der Marktteilnehmer erhöht und die Grundstimmung von Nervosität geprägt, je länger es aber keine negativen Schlagzeilen gibt, desto stärker nimmt die Risikobereitschaft zu", so die Marktexperten.

"Angesichts der Turbulenzen der vorigen Woche, in denen der Anstieg der Anleiherenditen auch die US-Märkte unter Druck gesetzt hatte, scheint es immer noch viel Vorsicht zu geben, die Aktienkurse nach oben zu treiben", zeigt sich der CMC-Markets-Experte Michael Hewson etwas vorsichtiger.

In Wien dürften heute die Aktien von FACC Beachtung finden. Der Luftfahrtzulieferer hat 2022 mit 607 Millionen Euro deutlich mehr Umsatz gemacht und ein positives Betriebsergebnis (EBIT) von 5,5 Mio. Euro verbucht. Unterm Strich stand allerdings ein negatives Ergebnis von minus 2,5 Mio. Euro. Vor rund einem Monat gab das Unternehmen bekannt, dass die Zahlen vom Ausblick abweichen würden und rechnete mit 600 Mio. Euro Umsatz und einem EBIT von 5 Mio. Euro.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,36 Prozent höher bei 3.063,33 Punkten geschlossen. Die Anteilsscheine von Pierer Mobility schwächten sich gestern nach Zahlenvorlage um 1,4 Prozent ab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

DO & CO +3,17% 101,00 Euro Lenzing +2,55% 64,40 Euro Oesterreichische Post +2,48% 33,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Rosenbauer -4,17% 32,20 Euro Warimpex -3,90% 0,64 Euro Semperit -2,45% 23,85 Euro

