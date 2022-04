Wiener Aktienmarkt vorbörslich erneut höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Donnerstag erneut mit höheren Notierungen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 50 Minuten vor Sitzungsbeginn einen Zuwachs von 0,32 Prozent. Bereits am Mittwoch hatte er klar zugelegt.

Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten einen freundlichen Handelsauftakt an. Von der Wall Street wurden gemischte Vorgaben geliefert, vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq wurden am Vorabend von einem Kursrutsch bei der Netflix-Aktie belastet. Nach Börsenschluss wurden aber starke Zahlen von Tesla publik. Der Dow Jones legte zudem weiter zu.

Am heimischen Aktienmarkt rückte mit veröffentlichten Geschäftszahlen die Immofinanz ins Blickfeld der Akteure. Der Wiener Immobilienkonzern, der kürzlich mehrheitlich von der CPI Property übernommen wurde, hat 2021 eine deutliche Ergebnissteigerung erreicht und damit die Verluste aus dem ersten Coronajahr 2020 deutlich hinter sich gelassen. Das Konzernergebnis drehte von minus 165,9 Mio. auf plus 345,8 Mio. Euro. Die Analysten von der Erste Group schrieben in einer Einschätzung, dass die Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen ausgefallen seien.

Am Mittwoch hatte die Wiener Börse klare Zuwächse verbucht. Der heimische Leitindex ATX konnte sich um 1,22 Prozent auf 3.299,25 Einheiten steigern. Unterstützt hat ihn vor allem eine starke Stimmung an den europäischen Leitbörsen.

In der Gunst der Anleger weit oben standen in Wien die Aktien der Versorger. Verbund-Papiere kletterten um 3,1 Prozent hoch und EVN-Titel legten 1,7 Prozent zu. Nach oben gezogen wurde das wichtigste heimische Börsenbarometer zudem von den Zuwächsen der schwergewichteten Banken. Raiffeisen Bank International gewannen 1,7 Prozent und die Aktionäre der Bawag verbuchten ein noch deutlicheres Plus von 2,4 Prozent. Erste Group verteuerten sich etwas moderater um 0,5 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Verbund +3,14% 98,40 Euro AT&S +3,02% 51,10 Euro FACC +2,74% 8,25 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Porr -2,08% 12,24 Euro Telekom Austria -2,00% 6,85 Euro Schoeller-Bleckmann -1,20% 49,50 Euro

ste/spo

ISIN AT0000999982