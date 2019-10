Wiener Aktienmarkt vorbörslich erneut im Minus erwartet

Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Donnerstag mit knapp behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund vier Punkte unter dem Schluss-Stand vom Mittwoch (2.924,44) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.890,00 und 2.925,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 2.901,00 Punkten aus.

Erneut sehr schwache Überseevorgaben von der Wall Street und aus Tokio sollten auch in Europa die Aktienkurse weiter belasten. Vor allem die gestiegenen Sorgen hinsichtlich der internationalen Konjunkturentwicklung belasten zunehmend die Stimmung der Anleger. In Wien zeichnet sich damit eine tiefrote Handelswoche ab, nachdem der ATX bereits drei Verlusttage in Folge absolviert hat und nun eine weitere Minussitzung indiziert wird. Die Nachrichtenlage auf Unternehmensebene gestaltet sich zum heimische Markt unverändert dünn.

Am Mittwoch hatte der ATX um deutliche 2,29 Prozent schwächer bei 2.924,44 Punkten geschlossen. Zur Wochenmitte wirkten sich zahlreiche Belastungsfaktoren aus. Bereits am Dienstag hatten enttäuschende Indikatoren aus Europa und den USA Konjunktursorgen geschürt und die Vorgaben von Überseebörsen sehr schwach ausfallen lassen. Am Mittwoch senkten wichtige Forschungsinstitute ihre Wachstumserwartungen an die deutsche Wirtschaft für das laufende und das nächste Jahr.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Valneva +4,04% 2,83 Euro Polytec +1,11% 8,18 Euro s Immo +0,71% 21,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Erste Group -3,83% 28,61 Euro Schoeller-Bleckmann -3,53% 52,00 Euro Raiffeisen Bank International -3,30% 20,20 Euro

(Schluss) ste

ISIN AT0000999982