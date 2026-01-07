Wiener Aktienmarkt vorbörslich erneut im Plus erwartet

Nach einer zwölftägigen Gewinnserie wird der ATX am Mittwoch mit weiteren Zuwächsen erwartet. Bankenindikationen sahen den österreichischen Leitindex rund 50 Minuten vor Handelsbeginn um 0,24 Prozent höher. Auch an den europäischen Leitbörsen werden Kursgewinne angedeutet.

Das Hauptaugenmerk gilt heute wohl erneut US-Datenveröffentlichungen, denn die deutschen Arbeitsmarktzahlen und die EWU-Verbraucherpreise werden kaum in der Lage sein, die Finanzmärkte aus der Ruhe zu bringen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

Mit dem zwölften Plus in Folge stellte der österreichische Leitindex am Dienstag die bisher längste Gewinnserie aus dem Frühjahr 1991 ein, dem Anfangsjahr der Indexberechnung. Zum Handelsende notierte der ATX um 0,38 Prozent höher bei 5.415,39 Punkten.

Unterstützung bekam der ATX von den Bankwerten BAWAG und RBI, die 1,5 respektive 2,6 Prozent zulegten. Erste Group gaben hingegen um 0,4 Prozent nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Kapsch TrafficCom +3,51% 5,90 Euro Rosenbauer +2,85% 46,90 Euro Raiffeisen Bank International +2,63% 38,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Addiko Bank -4,70% 22,30 Euro Frequentis -3,85% 75,00 Euro RHI Magnesita -1,62% 30,40 Euro

ISIN AT0000999982