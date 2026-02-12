Wiener Aktienmarkt vorbörslich erneut im Plus erwartet

Die Wiener Börse wird am Donnerstag zur Eröffnung erneut im Plus erwartet. Rund 30 Minuten vor Handelsbeginn sahen Bankenindikationen den ATX mit einem Zuwachs in Höhe von 0,28 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen sollte es zum Sitzungsauftakt mit den Indizes nach oben oben gehen.

Mit vorgelegten Geschäftszahlen rückten am heimischen Aktienmarkt Strabag und Do&Co ins Blickfeld der Akteure. Österreichs größter Baukonzern Strabag hat die 20-Milliarden-Euro-Marke bei der Bauleistung 2025 geknackt. Gegenüber dem Jahr davor stieg sie auch wegen einer Firmenübernahme um 6 Prozent auf 20,4 Mrd. Euro. Der Auftragsbestand erhöhte sich massiv um 24 Prozent von 25,4 Mrd. auf 31,4 Mrd. Euro.

Das Cateringunternehmen Do&Co vermeldete für die ersten drei Quartale 2025/26 Zuwächse bei den Umsatz- und Ergebniszahlen.

Von Analystenseite meldete sich die Deutsche Bank und revidierte ihr Kursziel für die voestalpine-Aktie von 48 auf 57 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung "Buy". Für die BAWAG-Titel wurde ebenfalls das "Buy"-Votum bekräftigt. Hier liegt das Kursziel weiterhin bei 151 Euro.

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach der Veröffentlichung eines starken US-Arbeitsmarktberichtes mit klaren Zuwächsen aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss mit plus 1,45 Prozent bei 5.807,55 Punkten.

Mit Zahlenvorlagen rückten voestalpine, BAWAG, Telekom Austria und EuroTeleSites in den Fokus. Die auffälligste Kursreaktion auf die Ergebnispräsentation absolvierte die BAWAG-Aktie mit plus 3,6 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Austriacard +8,04% 7,79 Euro OMV +3,75% 55,30 Euro BAWAG +3,55% 139,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Flughafen Wien -2,54% 53,80 Euro Frequentis -2,23% 78,80 Euro Vienna Insurance Group -1,52% 64,90 Euro

ste/ger

ISIN AT0000999982