Wiener Aktienmarkt vorbörslich erneut im Plus erwartet
Mit vorgelegten Geschäftszahlen rückten am heimischen Aktienmarkt Strabag und Do&Co ins Blickfeld der Akteure. Österreichs größter Baukonzern Strabag hat die 20-Milliarden-Euro-Marke bei der Bauleistung 2025 geknackt. Gegenüber dem Jahr davor stieg sie auch wegen einer Firmenübernahme um 6 Prozent auf 20,4 Mrd. Euro. Der Auftragsbestand erhöhte sich massiv um 24 Prozent von 25,4 Mrd. auf 31,4 Mrd. Euro.
Das Cateringunternehmen Do&Co vermeldete für die ersten drei Quartale 2025/26 Zuwächse bei den Umsatz- und Ergebniszahlen.
Von Analystenseite meldete sich die Deutsche Bank und revidierte ihr Kursziel für die voestalpine-Aktie von 48 auf 57 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung "Buy". Für die BAWAG-Titel wurde ebenfalls das "Buy"-Votum bekräftigt. Hier liegt das Kursziel weiterhin bei 151 Euro.
Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach der Veröffentlichung eines starken US-Arbeitsmarktberichtes mit klaren Zuwächsen aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss mit plus 1,45 Prozent bei 5.807,55 Punkten.
Mit Zahlenvorlagen rückten voestalpine, BAWAG, Telekom Austria und EuroTeleSites in den Fokus. Die auffälligste Kursreaktion auf die Ergebnispräsentation absolvierte die BAWAG-Aktie mit plus 3,6 Prozent.
Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:
Austriacard +8,04% 7,79 Euro OMV +3,75% 55,30 Euro BAWAG +3,55% 139,90 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:
Flughafen Wien -2,54% 53,80 Euro Frequentis -2,23% 78,80 Euro Vienna Insurance Group -1,52% 64,90 Euro
ISIN AT0000999982
