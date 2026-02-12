ATX

5 605,72
-99,16
-1,74 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
12.02.2026 08:32:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich erneut im Plus erwartet

Die Wiener Börse wird am Donnerstag zur Eröffnung erneut im Plus erwartet. Rund 30 Minuten vor Handelsbeginn sahen Bankenindikationen den ATX mit einem Zuwachs in Höhe von 0,28 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen sollte es zum Sitzungsauftakt mit den Indizes nach oben oben gehen.

Mit vorgelegten Geschäftszahlen rückten am heimischen Aktienmarkt Strabag und Do&Co ins Blickfeld der Akteure. Österreichs größter Baukonzern Strabag hat die 20-Milliarden-Euro-Marke bei der Bauleistung 2025 geknackt. Gegenüber dem Jahr davor stieg sie auch wegen einer Firmenübernahme um 6 Prozent auf 20,4 Mrd. Euro. Der Auftragsbestand erhöhte sich massiv um 24 Prozent von 25,4 Mrd. auf 31,4 Mrd. Euro.

Das Cateringunternehmen Do&Co vermeldete für die ersten drei Quartale 2025/26 Zuwächse bei den Umsatz- und Ergebniszahlen.

Von Analystenseite meldete sich die Deutsche Bank und revidierte ihr Kursziel für die voestalpine-Aktie von 48 auf 57 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung "Buy". Für die BAWAG-Titel wurde ebenfalls das "Buy"-Votum bekräftigt. Hier liegt das Kursziel weiterhin bei 151 Euro.

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach der Veröffentlichung eines starken US-Arbeitsmarktberichtes mit klaren Zuwächsen aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss mit plus 1,45 Prozent bei 5.807,55 Punkten.

Mit Zahlenvorlagen rückten voestalpine, BAWAG, Telekom Austria und EuroTeleSites in den Fokus. Die auffälligste Kursreaktion auf die Ergebnispräsentation absolvierte die BAWAG-Aktie mit plus 3,6 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Austriacard +8,04% 7,79 Euro OMV +3,75% 55,30 Euro BAWAG +3,55% 139,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Flughafen Wien -2,54% 53,80 Euro Frequentis -2,23% 78,80 Euro Vienna Insurance Group -1,52% 64,90 Euro

ste/ger

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 600,64 -1,83%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen